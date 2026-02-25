Moto Europa 2026: debutta al Motodays di Roma. Nasce il premio UIGA che dà voce a esperti e appassionati

C’è un nuovo riconoscimento nel panorama delle due ruote italiane, e nasce con un’ambizione chiara: dare voce a chi le moto le prova, le racconta, le vive. È il premio Moto Europa 2026, organizzato da UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, alla sua prima edizione ma già destinato a diventare un appuntamento fisso nel calendario del settore.

Sabato 7 marzo, durante Motodays, sarà proclamata la moto che più ha saputo lasciare il segno tra i modelli lanciati in Europa nel 2025. Un riconoscimento annuale che punta a premiare non solo le prestazioni, ma anche l’innovazione, il carattere e la capacità di interpretare al meglio la passione motociclistica contemporanea.

Un premio indipendente, una giuria autorevole - Moto Europa nasce sotto il segno dell’indipendenza. Non è legato ad alcuna testata giornalistica e viene gestito in piena autonomia da UIGA, che ne garantisce serietà e competenza.

La prima fase di selezione ha visto una giuria composta dai soci UIGA – giornalisti professionisti dell’automotive – affiancati da giornalisti specializzati nel settore moto e da opinion leader e addetti ai lavori. Un sistema ampio e plurale, capace di valutare oltre quaranta modelli commercializzati nel 2025 fino ad arrivare alla scelta delle cinque finaliste.

Un voto aperto a tutti - Il tratto distintivo di Moto Europa, però, è un altro: il voto è aperto a tutti. Accanto alla giuria tecnica, infatti, entra in gioco la “giuria popolare”. Appassionati, motociclisti, curiosi: chiunque può esprimere la propria preferenza collegandosi al sito www.premiomotoeuropa.it oppure votando direttamente a Motodays nel corso della prima giornata di fiera, venerdì 6 marzo.

Seguendo l’esempio del premio Auto Europa, il voto del pubblico si sommerà a quello degli esperti per decretare la vincitrice. Un meccanismo trasparente e partecipativo, che rende Moto Europa un riconoscimento autenticamente democratico, capace di unire competenza tecnica e passione popolare.

Le cinque finaliste: cinque modi di vivere la moto - A contendersi il titolo di Moto Europa 2026 sono cinque modelli molto diversi tra loro, ma accomunati da una forte personalità.

Aprilia Tuono 457 – Pensata per avvicinare una nuova generazione di motociclisti al mondo delle naked sportive, porta in una cilindrata accessibile tutta la grinta Aprilia. Il bicilindrico parallelo da 457 cc, il peso contenuto e una ciclistica raffinata la rendono sorprendentemente divertente, perfetta tanto per i neofiti quanto per chi cerca agilità e coinvolgimento nella guida quotidiana.

BMW R 1300 GS – Evoluzione di un’icona, resta il punto di riferimento per chi sogna viaggi senza confini. Il nuovo boxer 1300, le sospensioni evolute e una dotazione tecnologica ai vertici della categoria trasformano ogni percorso in un’esperienza totale, dall’asfalto all’off-road più impegnativo, nel solco del DNA GS.

Ducati Multistrada V4 – Sportività e vocazione al viaggio convivono in una delle adventure più avanzate sul mercato. Il V4 Granturismo da 170 CV, le sospensioni semi-attive e i sistemi radar offrono prestazioni elevate, sicurezza e comfort su ogni tipo di itinerario, rendendola una globetrotter ad altissimo contenuto tecnologico.

Royal Enfield Bear 650 – Una scrambler moderna dall’anima autentica. Il bicilindrico da 648 cc, l’erogazione fluida e la leggerezza complessiva conquistano chi cerca emozioni sincere, libertà e versatilità, su asfalto come sugli sterrati leggeri.

Yamaha R9 – Tra le sportive più attese degli ultimi anni, porta su strada e in pista un equilibrio riuscito tra accessibilità e prestazioni. Il tricilindrico CP3 da 890 cc, il design aggressivo e la precisione dinamica la rendono una degna erede della tradizione supersport Yamaha.

L’appuntamento è alla Fiera di Roma - L’attesa sta per finire dal 6 all’8 marzo. Venerdì 6 marzo tutti gli appassionati presenti a Motodays, potranno votare la loro preferita e assistere dal vivo alla proclamazione della vincitrice il giorno successivo. Moto Europa 2026 è il premio che mette al centro la passione per le due ruote e chi, ogni giorno, contribuisce a raccontarla e a viverla. A Roma, sabato 7 marzo, la parola passerà alla moto dell’anno. E anche al suo pubblico.