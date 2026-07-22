Moto Guzzi, dal 3 al 6 settembre le giornate mondiali dedicate all'apertura del nuovo museo e della nuova fabbrica

Sarà uno degli eventi più importanti nella storia di Moto Guzzi. Dal 3 al 6 settembre, a Mandello del Lario, sul ramo orientale del lago di Como, si terrà l’edizione più grande nella storia delle Gmg - Giornate Mondiali Moto Guzzi, dedicata alla apertura del nuovo impianto e del nuovo Museo Moto Guzzi. Moto Guzzi festeggia i 105 anni dalla fondazione e, soprattutto, inaugura un nuovo e fondamentale capitolo della sua vicenda. Nasce un’opera d’arte di architettura avveniristica, che raccoglie 105 anni di storia, senza snaturarla ma arricchendola, esattamente come Moto Guzzi ha sempre concepito l’innovazione. Un luogo dove creare, sperimentare, vivere esperienze e generare emozioni. Un luogo dove l’amore per un marchio si fonde con la visione del futuro: la casa della nuova Moto Guzzi che ci accoglierà per i prossimi 105 anni.

Sarà un impianto modernissimo e di grande avanguardia tecnologica, dal quale usciranno le Moto Guzzi del XXI secolo, nello stesso identico luogo dove nascono ininterrottamente dal 1921. Ma sarà anche un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, tra cultura d’impresa e tecnologie di avanguardia. Il nuovo Museo Moto Guzzi accoglierà la memoria di una storia unica al mondo, fatta di tecnologia, design e innovazione continua. I nuovi spazi, interni al perimetro originale della fabbrica, sono progettati per accogliere visitatori da tutto il mondo, un moderno hub che comprende anche il grande spazio Motoplex Store, dedicato allo shopping, la caffetteria, gli spazi per workshop ed eventi. Tutto sarà aperto e visitabile gratuitamente, da giovedì 3 a domenica 6 settembre, tramite registrazione online su gmg.motoguzzi.com.

Alle Gmg 2026 sono attesi migliaia di appassionati da ogni parte del mondo. Il ricchissimo programma avrà uno dei momenti più spettacolari nella grande parata che, nella mattinata di sabato, vedrà migliaia di Moto Guzzi sfilare da Lecco a Mandello del Lario. Saranno quattro giorni di musica col palco e la animazione di Virgin Radio. Torneranno i test ride gratuiti di tutta la gamma Moto Guzzi, sarà ricca, come sempre, l’area dedicata allo street food. Le GMG 2026 saranno puro divertimento, amore per le più belle motociclette ed eventi aperti a tutti.