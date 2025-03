Motodays 2025, porte aperte alla Fiera Roma dal 7 marzo. Nei quattro paglioni le ultime novità delle due ruote

L'evento capitolino dedicato alle due ruote, Motodays, partirà venerdì 7 marzo 2025 presso la Fiera Roma. In quella che sarà la tredicesima edizione, che durerà fino a domenica 9 marzo, nei quattro padiglioni e nei 40.000 mq espositivi ci saranno le ultime novità del settore in un programma che, oltre alle esposizioni, offrirà test ride, itinerari guidati e appuntamenti legati all'innovazione, alla mobilità sostenibile ed al turismo su due ruote. Inoltre, attraverso l'iniziativa «Motociclista sostantivo femminile», verrà prestata grande attenzione alla crescente presenza delle motocicliste, mentre l'inedita E-Motion Arena offrirà uno sguardo sulle tecnologie più avanzate. Tante le novità di prodotto, tra cui l'Honda CUV e: il secondo due ruote 100% elettrico del brand dopo il ciclomotore a batteria EM1 e: lanciato nel 2024. Sempre in rappresentanza della casa giapponese ci saranno il MY25 della NC750X, le versioni aggiornate di XL750 Transalp e CB750 Hornet, oltre alla GB350S per i patentati A2.

Royal Enfield sarà all'evento con Guerrilla 450 e New Himalayan 450, insieme alle nuove Royal Enfield Classic 650 e Royal Enfield Bear 650. Per quanto riguarda Yamaha, invece, nella manifestazione saranno presenti i modelli della gamma Tracer 9 ed il nuovo TMAX. Inoltre, Zontes proporrà per la 13esima edizione di Motodays lo scooter ZT368-G, la nuova moto ZT703-F e la gamma ZT 125 con le versioni C, U e G1. Lo stand Beta a Motodays 2025 vedrà la presenza dei modelli Alp X e Alp 4.0. Mentre, tra i modelli Benelli ci saranno anche le nuove TRK 702 e TRK 702 X. Kawasaki accentrerà l'attenzione sulla nuova Z900, Fantic Motor sul mitico Caballero 500, e sarà possibile vedere anche la gamma di modelli 2025 di CFMoto. Per accedere al programma completo della manifestazione dell'evento è sufficiente visitare il link: www.motodays.it/programma-2025 .