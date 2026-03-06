Motodays 2026, al via oggi alla Fiera di Roma l'evento dedicato alle due ruote. Anche prove dinamiche con i principali marchi

Prende il via oggi a Fiera Roma la quattordicesima edizione di Motodays 2026. In programma fino all'8 marzo, la tre giorni segna l'apertura della stagione motociclistica nel Centro-Sud Italia, in quello che viene considerato il mercato urbano più rilevante d'Europa per volumi di immatricolazioni. L'evento coinvolge cinque padiglioni della fiera con 18 marchi in prova, oltre 25 brand rappresentati e ampie aree esterne dedicate alle demo ride su strada e all'off-road. Motodays si conferma una piattaforma di riferimento per l'industria, i concessionari e la community degli appassionati.

Ampio spazio è riservato alle nuove generazioni con il progetto «Young Riders, You're Welcome!", che prevede la Young Academy su mini circuito con moto Ohvale, la presenza del pilota Simone Corsi, l'arena elettrica Talaria Ride Life e un corso di guida sicura dedicato agli under 30. Tra i temi centrali anche sicurezza e formazione. Nella giornata inaugurale sono attesi oltre 3.000 studenti per una mattinata di edutainment con Polizia Stradale, Fmi, Aci, Agenzia per la Mobilità e Dekra, affiancati dalle attività della Croce Rossa Italiana dedicate alla prevenzione e al primo soccorso.

Non mancano le prove dinamiche con i principali marchi del mercato, tra cui Honda, Ducati, Yamaha, Triumph, Aprilia, Moto Guzzi, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, MV Agusta, Zontes, Indian e CF Moto, protagonisti delle demo ride organizzate su strada e sui percorsi off-road. Il programma prevede anche momenti di sport e spettacolo, con la Massenzio Battle in calendario sabato e domenica nell'area pista Nord, dove si sfideranno moto mono e bicilindriche su sterrato. Accanto alle novità del mercato trovano spazio turismo e memoria storica del motociclismo. Il progetto «Mediterranean, Roads through History» è dedicato al mototurismo nel Mediterraneo, mentre «Classic in Roma» celebra gli 80 anni della Vespa e i modelli che hanno segnato la storia delle due ruote italiane. Sul palco centrale del Padiglione 4 sono previsti anche alcuni momenti simbolici della manifestazione.

Domani alle 12 sarà assegnato il Premio Moto Europa promosso da UIGA, che riconosce la moto più interessante per il mercato dell'Unione europea, mentre domenica sarà la volta della terza edizione degli Award Fiamma & Laura, dedicati alle professioniste del motociclismo e intitolati a Fiammetta La Guidara e Laura Melidoni, figure di riferimento della comunicazione nel settore. Il premio è realizzato in collaborazione tra Motodays e le riviste Moto Sprint e In Moto e punta a valorizzare il talento femminile nel mondo delle due ruote.