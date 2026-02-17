Motodays 2026, focus su progetti educativi e sicurezza stradale. Dal 6 all'8 marzo alla Fiera di Roma tra prove e mobilità consapevole

Formazione, prove su strada e cultura della sicurezza saranno i cardini di Motodays 2026, in programma dal 6 all'8 marzo a Fiera Roma. Tra i pilastri dell'edizione 2026 spicca infatti il progetto educativo dedicato ai giovani che nella giornata inaugurale vedrà circa 3.000 studenti partecipare ad attività formative, incontri e momenti di confronto con istituzioni e operatori del settore. L'iniziativa coinvolge, tra gli altri, Federazione Motociclistica Italiana, Polizia Stradale, Dekra Italia, Aci, Roma Servizi per la Mobilità, il Comune di Roma e il Centro di Formazione Salesiano per la Meccatronica, che trasformeranno la fiera in un hub dedicato alla mobilità consapevole. Accanto alla dimensione didattica, Motodays conferma la propria vocazione esperienziale con un articolato programma di demo ride.

I visitatori potranno testare le novità del mercato su strada con percorsi esterni al quartiere fieristico, affrontare tracciati off-road su fondi sterrati con moto equipaggiate con pneumatici tassellati e provare modelli elettrici all'interno dei padiglioni, in aree dedicate. La formazione attiva si sviluppa su più livelli. La Young Academy proporrà attività su moto dedicate ai più giovani, mentre la Nannelli Academy offrirà percorsi di avviamento alla guida sportiva per bambini e ragazzi nell'area Talaria Ride Life. Debutta inoltre un corso di guida sicura su strada riservato agli Under 30, organizzato con Southland Discoveries e prenotabile online. Spazio anche all'inclusività, con iniziative rivolte al pubblico femminile in collaborazione con la Commissione Femminile Fmi e associazioni come Donna in Sella e Donna in Moto.