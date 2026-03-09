Motodays chiude l'edizione 2026 con oltre 83.000 visitatori (+15%). Effettuati oltre 5mila test ride

Si è chiusa con oltre 83.000 visitatori la quattordicesima edizione di Motodays, la manifestazione dedicata alle due ruote organizzata da Fiera Roma dal 6 all'8 marzo. Il dato segna una crescita di circa il 15% rispetto all'edizione precedente. L'evento si è sviluppato su 45.000 metri quadrati di superficie espositiva con cinque padiglioni e oltre 232 espositori, affiancati da più di 30.000 metri quadrati di aree esterne dedicate alle attività dinamiche. Nei tre giorni della manifestazione sono stati effettuati oltre 5.000 test ride con le moto dei marchi presenti.

Tra le iniziative in programma anche attività formative e dimostrative organizzate dalla Federazione Motociclistica Italiana, con corsi di guida e momenti dedicati alla sicurezza stradale e ai giovani rider. La manifestazione si è conclusa l'8 marzo con la terza edizione degli 'Award Fiamma & Laura', riconoscimento promosso insieme alle riviste Moto Sprint e In Moto, dedicato alle professioniste del settore motociclistico. Tra gli appuntamenti sportivi anche la finale della Massenzio Battle nell'area off-road, con la vittoria di Jarno Dorsogna tra le bicilindriche e di Luca Milani tra le monocilindriche.