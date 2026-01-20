Motor Bike Expo 2026: tra gare, esibizioni e corsi in sella emozioni per tutti. Aprilia, Bmw Motorrad, Moto Guzzi e Yamaha protagonisti

Tutto pronto a Verona per una nuova edizione di Motor Bike Expo 2026. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, Veronafiere accoglierà appassionati e operatori del settore con un format che punta a unire passione, innovazione e spettacolo, sviluppato su otto padiglioni tematici e ampie aree esterne. Sono 33 le case motociclistiche presenti, con oltre 700 espositori provenienti da più di 20 Paesi e una superficie espositiva complessiva di 120.000 metri quadrati.

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci saranno anche Aprilia, Bmw Motorrad, Moto Guzzi e Yamaha, che nel Padiglione 6 porteranno a Verona le novità di gamma e le anteprime più attese, offrendo una panoramica completa sull'evoluzione tecnologica e stilistica delle due ruote. Accanto ai grandi costruttori, Motor Bike Expo conferma la propria identità di evento trasversale, con una serie di appuntamenti legati al mondo custom alla performance, ma anche al turismo e al fuoristrada, fino alla cultura urbana e allo shopping per motociclisti.