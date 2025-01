Motor Bike Expo al via venerdì tra novità e appuntamenti. Presenti anche Aprilia, Moto Guzzi, Suzuki e BMW Motorrad

Sarà un'edizione all'insegna delle numerose presenze sul fronte dei marchi motociclistici, quella di Motor Bike Expo al via nei prossimi a Veronafiere. Durante la tre giorni di evento, in programma alla Fiera di Verona dal 24 al 26 gennaio, saranno infatti numerose le case che per l'occasione si presenteranno tra i padiglioni, tra eventi e novità di prodotto.

Il Motor Bike Expo, sarà l'occasione per Aprilia e Moto Guzzi per festeggiare un anno di trionfi e per presentare le ultime arrivate nella gamma dei due marchi. Per Aprilia e i suoi piloti sarà anche l'occasione per festeggiare un anno di trionfi nelle gare offroad. Sabato 25 gennaio, a partire dalle 11, allo stand Aprilia (Pad 6) ci saranno anche il sei volte campione del mondo Max Biaggi, il pilota e tester MotoGP Lorenzo Savadori e Massimo Rivola AD di Aprilia Racing.

Con loro, anche il Team Aprilia Tuareg Racing all'Africa Eco Race. A Verona ci sarà anche Suzuki con le due novità DR-Z4S e la Supermotard DR-Z4SM. Sullo stand sarà presente l'intera gamma Suzuki nelle nuove colorazioni 2025. Nell'area dedicata al racing di Suzuki, saranno esposte le moto del Trofeo Monomarca GSX-8R Cup accanto alla SWIFT 8R la versione con livrea esclusiva one-shot della celebre e compatta autovettura della gamma Suzuki, che richiama lo spirito della GSX-8R Cup.

BMW Motorrad, invece, sarà al Motor Bike Expo di Verona con una serie di novità di prodotto in anteprima esclusiva. Sullo stand di quasi 500 mq della casa tedesca, spiccherà la nuova BMW R 12 S, al suo debutto in Italia. Questo modello rende omaggio alla storica e leggendaria moto da corsa degli anni '70, la R 90 S, combinando un design dal fascino retrò con le più avanzate tecnologie moderne.