Motor Bike Expo, al via la 17^ edizione: mai così grande con 700 espositori provenienti da oltre 20 paesi

«Motor Bike Expo è una fiera 'rock', un evento che vibra di energia e che attira turisti di ogni genere, appassionati e curiosi, promuovendo la creatività, l'innovazione e il talento dei produttori italiani e del made in Italy». Con queste parole la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha aperto la 17/a edizione di Motor Bike Expo, il salone internazionale dedicato al mondo delle due ruote, in programma a Veronafiere fino a domenica 26 gennaio. Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha sottolineato: «Veronafiere - ha sottolineato il presidente Federico Bricolo - inaugura il calendario fieristico 2025 con Motor Bike Expo, l'appuntamento di riferimento per il mondo del motociclismo che è per estensione e per numero di aziende, il più grande di sempre. Una manifestazione che parla agli appassionati del settore e che nasce dalla passione per le due ruote». Passione confermata anche dai numeri del settore, come ha ricordato la ministra Santanchè: «Il settore motociclistico in Italia genera un valore di 3 miliardi di euro e presenta un notevole potenziale di crescita».

L'edizione 2025 di Motor Bike Expo si conferma la più grande di sempre, con 700 espositori provenienti da oltre 20 paesi e un incremento del 20% della superficie espositiva, che raggiunge i 120.000 metri quadrati, distribuiti su 8 padiglioni. Oltre 3.000 moto in mostra, anteprime mondiali delle 33 case costruttrici mondiali e 60 modelli custom personalizzati dai più grandi artisti della moto. Il programma offre oltre 200 ore di spettacoli ed esibizioni e 100 eventi. Le fiere rappresentano un'opportunità strategica di incontro tra buyer e aziende; questa edizione di Motor Bike vede in quartiere 700 espositori provenienti da oltre 20 paesi. Un carattere di internazionalità che costituisce un asset strategico per Veronafiere e che è il frutto di un lavoro di collaborazione tra la Fiera di Verona e ICE Agenzia per creare occasioni di business. «Il comparto delle due ruote in Italia è un comparto fatto di eccellenze, passione, innovazione, oltre che di trionfi sportivi. Nei primi dieci mesi del 2024 le esportazioni stanno vivendo un momento di rallentamento attestandosi a 3,3 miliardi di euro (-6% rispetto allo stesso periodo del 2023) ma bisogna sempre ricordare che rispetto al 2019 l'export è cresciuto di quasi il 50%. Motor Bike Expo sta crescendo ogni anno di più e si sta ritagliando un ruolo di primo piano per il segmento b2c» ha evidenziato il presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas.