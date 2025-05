Motor Valley Fest 2025: il futuro dell’industria automotive tra innovazione e nuove esperienze di mobilità

MODENA – Nel cuore dell’Emilia-Romagna, terra simbolo dell’eccellenza motoristica italiana, torna il Motor Valley Fest con la sua settima edizione, in programma dal 5 all’8 giugno 2025. Una manifestazione che si conferma, anno dopo anno, un punto di riferimento imprescindibile per l’industria dell’automotive e per tutti coloro che guardano al futuro della mobilità come a una sfida culturale, tecnologica e sociale. L’edizione 2025 si presenta con un titolo emblematico: “X.0 – Quality of Life”, a sottolineare il ruolo centrale che l’innovazione deve assumere non solo in termini di performance e competitività, ma anche nella costruzione di un benessere diffuso e sostenibile.

Oltre alle auto, assolute protagoniste della kermesse, saranno numerosi gli incontri e i convegni sul tema automotive. Il palco del Teatro Storchi di Modena vedrà oltre 200 speaker distribuiti in 14 tavole rotonde. Esperti, top manager, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico si confronteranno sulle grandi traiettorie evolutive dell’industria automobilistica, tra digitalizzazione, intelligenza artificiale, transizione ecologica e trasformazione dei modelli produttivi. Una riflessione articolata che abbraccerà non solo l’automotive in senso stretto, ma anche settori adiacenti come quello delle macchine agricole, sempre più coinvolti in dinamiche comuni di innovazione e sostenibilità.

Il Convegno inaugurale, previsto il 5 giugno alle ore 9 e trasmesso in streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube di Motor Valley Fest, si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’intera manifestazione. A salire sul palco saranno aziende di primo piano come McKinsey & Company, rappresentata da Jan-Christoph Köstring e Michele Bertoncello, che presenterà una ricerca esclusiva sul comportamento e le aspettative dei clienti ultra-high-end, analizzando preferenze tecnologiche, criteri di acquisto e valore attribuito all’esperienza complessiva del brand.

Toccherà poi ad Accenture Italia, con l’intervento del CEO Teodoro Lio, esplorare le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti, come l’Intelligenza Artificiale, e dai nuovi mercati digitali. A seguire sarà la volta di Brunello Cucinelli, il cui intervento si annuncia come una riflessione ad ampio respiro sull’identità italiana tra estetica e cultura d’impresa. Questi offrirà uno sguardo sul significato del sogno italiano sottolineando come l’incontro tra mondi diversi possa diventare motore di innovazione, tanto creativa quanto industriale.

A chiudere la mattinata sarà la “Motor Valley Top Table”, che riunirà i vertici di Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Dallara e Ducati in un dibattito serrato su come continuare a essere leader globali nella high-performance driving experience. In un’epoca segnata da tensioni geopolitiche e dalla corsa all’elettrificazione e alla guida autonoma, la capacità di innovare su hardware, software e servizi sarà determinante per il mantenimento della leadership internazionale. Infine in Piazza Roma ci sarà il taglio del nastro nell’area espositiva “Best of Motor Valley”, autentica vetrina del meglio che il territorio ha da offrire.

Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha dichiarato: «Il Motor Valley Fest è uno spazio strategico di visione e confronto, nel quale la nostra Regione mette in rete competenze, esperienze e leadership per affrontare il futuro della mobilità in tutte le sue declinazioni dall'automotive all'intero sistema del trasporto di persone e merci, fino al comparto delle macchine agricole. In questo scenario, il nostro territorio dimostra ancora una volta la sua capacità di essere motore di idee e soluzioni, rafforzando quel modello emiliano-romagnolo che coniuga crescita economica, sostenibilità e centralità delle competenze. È con questa visione e con la capacità di anticipare il cambiamento che affrontiamo le grandi trasformazioni in atto e le sfide del domani».

Andrea Pontremoli, Presidente di Motor Valley Development e Amministratore Delegato del Gruppo Dallara, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di annunciare la settima edizione del Motor Valley Fest, un evento che continua a crescere e a rafforzare il nostro legame con l’innovazione e l’eccellenza. Quest’anno, il programma convegnistico si arricchisce di contributi straordinari da parte di leader globali come McKinsey, Accenture e Brunello Cucinelli. È una conferma che il nostro territorio non è solo un punto di riferimento per l’automobilismo, ma anche per il pensiero visionario e l’evoluzione delle industrie del futuro».

Il pomeriggio del 5 e l’intera giornata del 6 giugno saranno dedicate a tavole rotonde articolate in tre macro-aree tematiche: Industry, Innovation e Consumer Experience. Un viaggio nel futuro dell’automotive che affronterà sfide e opportunità della mobilità elettrica, il ruolo delle startup, le dinamiche del virtual racing e la ridefinizione del concetto stesso di lusso. Il Motor Valley Fest 2025 si preannuncia, dunque, come un’occasione unica per misurarsi con i grandi temi del nostro tempo, un crocevia in cui visioni, competenze e passioni convergono per disegnare i contorni dell’industria che verrà.