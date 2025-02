Motor Valley Fest, a Modena dal 5 all'8 giugno 2025. La kermesse dedicata ai motori è gratuita

Cambio di date per il Motor Valley Fest, l'evento dedicato ai motori, completamente gratuito, si terrà a Modena dal 5 all'8 giugno 2025 e non più dal 22 al 25 maggio 2025, come annunciato in precedenza. La scelta consentirà una maggiore partecipazione dei protagonisti del mondo dell'automotive alla kermesse che, partendo dall'industria automotive 5.0, ha l'obiettivo di esplorare l'evoluzione che condurrà all'industria del futuro analizzando l'innovazione apportata dall'intelligenza artificiale e dalle tecnologie che stanno rivoluzionando il settore.

Il programma prevede il convegno inaugurale nella giornata del 5 giugno alle ore 9.00 presso il Cinema Teatro Arena di Modena, in Viale Tassoni, 8, mentre i talk e le tavole rotonde, con ben 14 tavoli di discussione, si terranno anche nel pomeriggio del 5 giugno e per tutta la giornata di venerdì 6 giugno, e riguarderanno diverse tematiche tra cui l'Autonomous Driving e l'intelligenza artificiale. Non mancheranno i Talent Talk che hanno lo scopo di mettere in contatto i rappresentanti delle aziende della Motor Valley con i giovani che aspirano ad intraprendere una carriera nelle realtà del territorio legate all'automotive. Infine, saranno esposti decine di modelli unici di vetture e moto, e verranno organizzate mostre, parate ed eventi.