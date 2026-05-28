Motor Valley Fest, al via a Modena l'8/a edizione del festival a cielo aperto della Terra dei Motori

Aperta a Modena la Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell'Emilia-Romagna, in programma fino a domenica 31 maggio. A inaugurare l'edizione 2026 della kermesse, l'ottava della sua storia il convegno 'Global Trends, New Frontiers and Human Responsability' momento di confronto, nella tradizionale cornice del Teatro Storchi, tra esperti, top manager, imprenditori, rappresentanti delle Istituzioni e del mondo accademico dedicato all'innovazione e alla sua capacità di trasformare l'industria automotive e la mobilità globale. «La Motor Valley oltre a essere un marchio ormai riconosciuto e apprezzato - osservano il presidente della Regione, Michele de Pascale e il vicepresidente, Vincenzo Colla - è simbolo di passione, innovazione, talento e attrattività internazionale che racconta al mondo chi siamo. Tutto quello che qui viene progettato e prodotto nasce da un legame coi territori e le filiere radicato e identitario che genera valore e crescita. È un ecosistema che si regge su competenze uniche e un modello di relazioni integrate fra università, centri di ricerca e imprese, creando un vero vantaggio competitivo di cui dobbiamo andare orgogliosi. Proprio grazie a questa rete riusciamo a intercettare le occasioni di cambiamento tecnologico, continuando a generare brevetti, conoscenza e occupazione di qualità".

Al centro del convegno gli interventi di McKinsey, Zoox (Amazon), Generative Bionics e Padre Paolo Benanti, commissario AI della Presidenza del Consiglio con una attenzione particolare dei relatori si è sui temi dell'intelligenza artificiale, della transizione energetica, della digitalizzazione e del rapporto tra innovazione tecnologica e responsabilità umana. Sul palco modenese spazio anche a una tavola rotonda che ha visto riuniti i vertici delle sei case simbolo della Motor Valley - Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani - protagonisti di un confronto dedicato alle sfide che stanno ridefinendo il futuro del settore e come ospite speciale il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini prima e dell'intervento conclusivo del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Al termine del convegno, nel cortile d'onore dell'Accademia militare di Modena, la cerimonia del taglio del nastro e l'apertura al pubblico dell'expo Best of Motor Valley, esposizione di supercar, moto e vetture storiche dei marchi che hanno reso celebre la Motor Valley nel mondo.