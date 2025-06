Motor Valley Fest, via alla 7^ edizione. A Modena oltre 40 brand tra cui Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani

Si scaldano i motori. Dal 5 all'8 giugno Modena ospita la settima edizione del Motor Valley Fest che per quattro giorni trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto della mobilità. Oltre 40 brand - tra case auto, costruttori, circuiti, università, enti e aziende della filiera - animeranno il centro storico con un grande percorso espositivo diffuso in più di 10 piazze e luoghi simbolo della città. Un viaggio immersivo tra storia, innovazione e design, dove i protagonisti della Motor Valley dell'Emilia Romagna - Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara, Pagani - incontrano le realtà emergenti della sostenibilità e della ricerca. Saranno esposti più di 60 veicoli tra supercar, moto, prototipi e modelli d'epoca, accanto a concept innovativi, simulatori e installazioni dinamiche.

Nella centralissima Piazza Roma andrà in scena 'Best of Motor Valley' con l'esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley, in mostra, tra gli altri, «gioielli iconici come la Ferrari F80, la Dallara Stradale, la Lamborghini Temerario, l'Utopia Roadster di Pagani, la Maserati GT 2 stradale e le Ducati Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia, Panigale V4 Lamborghini. Protagonisti anche i quattro celebri circuiti della Motor Valley (Autodromo di Varano de' Melegari, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, Autodromo di Modena, Misano World Circuit Marco Simoncelli), la Scuderia de Adamich, la Scuderia Tricolore e il Museo Ferruccio Lamborghini. In programma anche sfilate, raduni e parate che attraverseranno Modena come una lunga festa in movimento.

Gli eventi delle festa saranno diffusi anche in altre località del distretto modenese, come Formigine e Maranello: mostre, laboratori, spettacoli, visite guidate e performance artistiche II 7 e 8 giugno, con il Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme, ritornerà sulle strade modenesi la bellezza senza tempo di alcune delle auto più straordinarie al mondo. Gran finale domenica 8 giugno con la proclamazione del Best of Show in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale. Si inaugura il 5 giugno con un convegno, alle 9, presso il Teatro Storchi di Modena. Un momento di visione strategica dedicato all'evoluzione dell'industria automotive e alle sfide che attendono la filiera, con un confronto tra top manager, esperti, imprenditori, istituzioni e mondo accademico.

Dopo i saluti istituzionali protagonisti Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 (in video), Jan-Christoph Köstring e Michele Bertoncello di McKinsey & Company, che presenteranno una ricerca esclusiva sul comportamento dei clienti ultra-high-end nel settore automotive; Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca; Teodoro Lio, ceo di Accenture Italia, che offrirà una lettura dell'ecosistema europeo dell'auto alla luce dell'impatto dell'intelligenza artificiale; Brunello Cucinelli, imprenditore e umanista, con una riflessione ispirata al valore dell'identità italiana tra etica, cultura e innovazione. A chiudere la mattinata, l'attesa Motor Valley Top Table, tavola rotonda che riunirà i vertici dei grandi brand della Motor Valley - Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara, Ducati - per un confronto su innovazione tecnologica, competitività globale e futuro dell'esperienza ad alte prestazioni.