Motori Capitale, il 21 e 22 settembre a Roma la prima edizione. Maxi evento dedicato alla passione per auto e moto storiche

Il motorismo storico vive un momento di straordinario rilancio, con eventi a ripetizione, organizzati in tutta Italia, da Nord a Sud (isole comprese) capaci di coinvolgere migliaia di persone e di contribuire in misura insospettabile allo sviluppo del turismo, con la riscoperta e la valorizzazione di antichi borghi e città d’arte, per non dire delle manifestazioni sportive, con le rievocazioni in chiave regolaristica di competizioni che hanno scritto la storia dell’automobilismo, come la Mille Miglia, la Targa Florio, la Coppa delle Dolomiti… tanto per citarne alcune delle più significative.

E’ in questo contesto che si sono affermati anche eventi fieristici di straordinario successo, come Auto e moto d’epoca, per anni allestito a Padova, poi trasferitosi a Bologna (l’edizione 2024 è in programma dal 24 al 27 ottobre) o Milano Autoclassica (15-17 novembre). E Roma? Poteva tenersi fuori da questo straordinario rilancio la capitale d’Italia, storica sede dell’ACI (con il suo ACI Storico), la città del Circuito di Caracalla (sede della prima vittoria della Ferrari, nel 1947), la città natale di piloti che hanno scritto la storia, da Piero Taruffi a Ignazio Giunti, da Elio de Angelis a Giancarlo Fisichella… Certo che no.

E allora, eccolo il “risveglio” della Capitale. Ne avremo prova nel weekend del 21 e 22 settembre, quando è in programma, alla Fiera di Roma, la prima edizione di Motori Capitale, expo di veicoli d’epoca (anche a due ruote) destinato a segnare un punto di svolta importante a sostegno di un movimento che proprio nella capitale ha vissuto una fase critica, con il divieto di circolazione per i veicoli storici imposto da contestatissime ordinanze sindacali. Divieto poi cancellato, grazie a una importante sentenza del TAR del Lazio (la numero 14699/24 del 18 luglio 2024), accogliendo il ricorso presentato dall’ASI (l’Automotoclub Storico Italiano).

Automobili, motociclette e ogni altro mezzo di trasporto che abbia contribuito a delineare la storia e l’immaginario dei veicoli a motore saranno dunque protagonisti nei padiglioni e negli spazi all’aperto della Fiera di Roma nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre, con orario di apertura dalle 9 alle 19 il sabato, e dalle 9 alle 18 la domenica. L’ingresso costa 12 euro, più 1,50 euro per i diritti di prevendita (Vivaticket (https://fieraroma1.vivaticket.it/); i bambini fino a 120 cm entrano gratis, così come i disabili. Sono previsti sconti per i tesserati ACI, ACI Storico, ASI e Metrobus.

Due giorni di esposizione non sono in verità tanti. Ciò nonostante gli organizzatori di Fiera Roma e Feel Eventi SRLS hanno annunciato un programma ricchissimo, e in una nota diffusa alla vigilia della manifestazione parlano di “una due giorni di motori, storia e bellezza molto dinamica e coinvolgente” e assicurano che “l’affascinante parte espositiva vedrà spesso i modelli storici messi a confronto con le ultime versioni moderne e con pezzi letteralmente unici come il motoscafo Kineo, la sola barca progettata e realizzata da Ferdinand Porsche per sé stesso nel 1993”.

Negli stand dell’ACI e di ACI Storico verrà dunque reso omaggio alla Città Eterna, alla genesi del motorismo storico che proprio nella Capitale ebbe le sue origini negli anni 50, alle aziende automobilistiche romane e ai suoi indimenticabili piloti. I temi affrontati, nell’esposizione e nei talk, saranno molteplici e avranno come fil rouge il rapporto tra Roma e l’Automobile, partendo dall’analisi sulla situazione attuale delle auto storiche nel territorio cittadino - fotografata dalla Fondazione Filippo Caracciolo nel 1º Rapporto sul Motorismo Storico in Italia - fino ad arrivare al racconto e alla celebrazione di costruttori e piloti originari della Capitale.

Tra gli ospiti illustri, sono annunciate personalità contemporanee del motorsport come Giancarlo Fisichella ed Emanuele Pirro, ma non mancherà il ricordo di campioni e preparatori del passato, come Piero Taruffi e Ignazio Giunti. Interverranno anche Gianluigi Picchi e Gianni Bulgari, in un talk che avrà come moderatore il decano dei giornalisti romani Franco Carmignani.

Tra i pezzi da collezione esposti, tutti strettamente collegati a Roma, spicca il TARF 1, il bisiluro progettato da Taruffi e motorizzato Guzzi. In riconoscimento al prestigio della kermesse, ACI esporrà l’AutOpera, la famosa Porsche 996 dipinta da artisti contemporanei di fama internazionale, tra cui Cleto Munari e Mimmo Paladino, che interverranno in un talk dedicato.

ACI Editore organizzerà, inoltre, un grande raduno dedicato agli amanti delle auto Youngclassic, riservato ai lettori della rivista omonima, uno dei più brillanti successi editoriali degli ultimi anni.

L’ASI (Automotoclub Storico Italiano) da parte sua patrocina e partecipa alla prima edizione di Motori Capitale con un grande ASI Village composto dallo spazio istituzionale della Federazione arricchito da una dozzina di Club affiliati, che rappresentano la passione per le “classiche” sul territorio.

Ad accogliere i visitatori dell’ASI Village sarà una particolare tematica espositiva dedicata al “Pronto intervento su due ruote”: quindi i mezzi più particolari che raccontano l’evoluzione del soccorso iniziando dai carri a trazione animale, passando per i velocipedi per arrivare alle motociclette.

Sul palco dello stand ASI - sul quale spiccherà un tricolore formato da tre Alfa Romeo Giulietta nei colori della bandiera italiana per festeggiare i 70 anni di un grande classico del Made in Italy divenuto iconico - verranno trattati temi di attualità (la circolazione dei veicoli storici e le sperimentazioni di ASI con i bio-carburanti), gli approfondimenti sulle più recenti e prestigiose certificazioni storiche (in primis le Lancia Flaminia del Quirinale e Nave Vespucci), le anteprime dei principali appuntamenti.

Di rilievo la mostra “Gli scultori della velocità”, organizzata da ASI in collaborazione con ModenArt, esposizione di 7 opere in alluminio, ferro e legno realizzate dagli stessi maestri carrozzieri modenesi che negli Anni ’50 e ’60 hanno realizzato nella celebre Carrozzeria Scaglietti le più iconiche e vincenti auto sportive (Ferrari su tutte), oggi contese dagli appassionati di tutto il mondo.

Passione Rossa, uno dei più importanti club Ferrari in Italia, porterà in fiera 6 storici modelli, che saranno a disposizione della curiosità dei visitatori. Tra gli esemplari, che coprono l’arco temporale che va dagli Anni ’80 ai giorni nostri, anche l’iconica Ferrari di Magnum P.I.

Domenica 22 settembre l’area Passione Rossa di Motori Capitale sarà inoltre l’approdo di un raduno di decine di Ferrari provenienti da tutta Italia ed entrambi i giorni di manifestazione sarà il fulcro di momenti di grande spettacolo con il coinvolgimento del pubblico.

Protagonista di rilievo anche la solidarietà: ragazzi diversamente abili potranno essere “meccanici per un giorno” e cimentarsi, assieme a un capo meccanico, nel cambio gomme della F8 tributo, alla cui guida ci sarà il pilota Fabio Barone, reduce dall’ultimo world guinness record sulla portaerei della Marina Militare Italiana Giuseppe Garibaldi.

Largo spazio avrà l’elegante viavai di incontri e raduni: auto storiche inglesi, Mazda Mx5 (per celebrare i 35 anni dal primo modello), Volkswagen (che dedicherà un omaggio ai 50 anni della Golf), auto protagoniste del Grande Schermo, macchine anteguerra e, per le due ruote, moto d’epoca a 3 cilindri.

In programma anche convegni e dibattiti, ai quali prenderanno parte le principali Istituzioni di settore, per approfondire le questioni più attuali legate al motorismo, a cominciare dalla recente proposta di legge sul turismo motoristico. E, ancora, aree a tema, corsi pratici, come quello per lattonieri (con montaggio, smontaggio e riparazione di cerchi e detailing auto d’epoca), dimostrazioni dal vivo di design.

Tra le varie competizioni, è in programma una originale sfida di eleganza di coppia, con auto abbinate a cani. Tra le mostre, è da segnalare Triple Fever: organizzata da Motodays, evento romano di riferimento per il mondo motociclistico del Centro-Sud, sarà un’esposizione tematica dedicata alle moto a 3 cilindri, protagoniste indiscusse della scena motociclistica degli Anni 70.

Un’ampia area sarà destinata alla vendita di auto d’epoca da parte dei commercianti e sarà prevista anche una zona di vendita per i privati. Nello spazio di Roma Tempus Fugit saranno presentate selezioni di orologi di lusso e da collezione e in fiera non mancherà l’intrattenimento dedicato ai più piccoli: Lego Italia porterà una 500 in grandezza naturale realizzata con i famosi mattoncini, e accanto ci saranno tavoli e cesti di Lego per far giocare i bambini. Ancora, un simulatore di ultima generazione consentirà di provare il brivido della corsa in F1 stando comodamente seduti. All’esterno dei padiglioni, invece, i bambini potranno cimentarsi in gare organizzate da UNICEF Italia con macchinine a pedali fornite da Porsche Italia.