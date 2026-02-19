Museo Enzo Ferrari, apre mostra “The Greatest Hits-Music legends and their Ferraris”. Racconta rapporto tra Ferrari e la musica

«The Greatest Hits - Music legends and their Ferraris." è la nuova mostra in apertura al Museo Enzo Ferrari di Modena dal 18 febbraio 2026. La mostra racconta il rapporto tra Ferrari e la musica, esplorando il legame profondo tra le sue vetture e alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Attraverso un percorso immersivo tra auto iconiche appartenute o guidate da musicisti celebri, fotografie evocative e contenuti audio esclusivi, «The Greatest Hits» racconta storie, aneddoti e connessioni inedite tra artisti e Ferrari. La mostra racconta i percorsi di artisti che hanno scelto Ferrari come simbolo della propria identità creativa, come strumento di ispirazione o come compagna di viaggio.

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso immagini iconiche e contenuti originali, pensati per accompagnare il visitatore in una inedita esperienza immersiva. Una serie di podcast, realizzati in esclusiva per la mostra da Chora Media con la partecipazione straordinaria del giornalista Federico Buffa, danno voce ad aneddoti e connessioni profonde tra artisti e automobili, offrendo uno sguardo intimo e inedito sul dialogo tra musica e Ferrari. Tra le auto esposte, i visitatori potranno ammirare una serie di vetture leggendarie immergendosi nei racconti sonori dei celebri proprietari: la 250 GTO di Nick Mason, la 250 GT Lusso di Herbert von Karajan, la one-off SP12 fatta realizzare da Eric Clapton e, tra gli artisti più recenti, la 512 TR dell'artista colombiano J Balvin e la nuovissima SF90 XX di proprietà di Swizz Beatz. La mostra sarà visitabile fino al 16 Febbraio 2027.