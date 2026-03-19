Museo Lamborghini, una mostra per i 60 anni della Miura. Percorso espositivo dedicato alla storia della supercar del Toro

Nel 2026 il Museo Automobili Lamborghini celebra il 60° anniversario della Miura attraverso la mostra «Born Incomparable», in programma da oggi, 18 marzo 2026, fino al mese di gennaio 2027. Nell'esposizione figura anche il telaio originale del 1965 oltre ad una Miura P400 S. Nel corso dell'anno, inoltre, faranno parte della mostra la Miura Roadster, progetto unico realizzato da Bertone nel 1968, e la Miura SVJ che deriva dal prototipo sperimentale sviluppato nel 1970 dal collaudatore Bob Wallace. L'opera «Disintegrating X - Miura» dell'artista Fabian Oefner, riprodotta in formato 1:1 va a completare l'esposizione. Oltre alle vetture storiche, ci sarà spazio per interpretazioni contemporanee che rendono omaggio alla Miura, tra cui l'Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster Miura Omaggio, un esemplare speciale realizzato e configurato attraverso il programma Ad Personam.

Non mancherà, infine, la Miura Concept, lo studio di design presentato nel 2006 come omaggio alla leggendaria Miura realizzato da Walter de' Silva, responsabile del design Lamborghini dell'epoca, che ha reinterpretato in chiave contemporanea le proporzioni e le linee della supersportiva anni sessanta sfruttando la piattaforma della Gallardo. «Per Lamborghini, la Miura ha rappresentato un momento di straordinaria rivoluzione e una spinta decisiva dell'azienda verso il futuro - ha commentato Federico Foschini, marketing and sales officer di Automobili Lamborghini - raccontare questa storia attraverso una mostra dedicata a questo modello iconico è per noi un passo fondamentale nelle celebrazioni del suo sessantesimo anniversario».

Nel 2026, inoltre, sono previste diverse iniziative dedicate alla Miura in tutto il mondo, tra cui il Tour Lamborghini Polo Storico, organizzato dal dipartimento Heritage del marchio e dedicato alla Miura, in programma dal 6 al 10 maggio nel Nord Italia, che partirà dal Piemonte e si concluderà durante Lamborghini Arena, ed il festival della Casa di Sant'Agata Bolognese, che si svolgerà presso l'autodromo di Imola il 9 e 10 maggio.