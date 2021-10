Nancy Brilli accende la mobilità sostenibile. A Roma inaugurato lo store ufficiale Birò, leader dei quadricicli elettrici

Quattro ruote, due posti a bordo e tanto stile. Sono le prerogative del più piccolo quadriciclo leggero al mondo: nella cornice di Villa Borghese, in via Pinciana, inaugura lo store ufficiale di Birò, un veicolo funzionale, pensato per la mobilità metropolitana green e sostenibile. L’iniziativa ha coinvolto una grande affluenza di clienti romani e non, arrivati alla guida dei loro mezzi, qualcuno ha percorso addirittura 40mila km per testimoniarne l’efficacia. Tra i primi a credere nel progetto ecco l’attrice Nancy Brilli, kimono bicolore su abito black, incuriosita dalla possibilità di personalizzare il design del mezzo. Nondimeno Paolo Conticini, jeans su scarpa inglese, l’attore rimasto affascinato dal nuovo modo di vivere la città. Stesso entusiasmo per Paolo Ciavarro, prossimo a diventare il papà di un maschietto al fianco della bellissima Clizia Incorvaia.

«L’intenzione è quella di semplificare la vita delle persone e del pianeta con un’aria più pulita con una mobilità più serena e semplice», spiega Matteo Maestri, fondatore e presidente dell’azienda. Un target che si sta allargando anche ai più giovani: Assia Vanzina e Sofia Odescalchi riscontrano la facilità di una guida automatica e agevole. Il modello Birò O2 è anche il primo veicolo ad entrare nei prodotti consigliati da Legambiente: in plastica riciclata si ricarica con soli 1000 kW. Il ricavato della vendita di ogni mezzo sarà devoluto a sostegno della campagna Change Climate Change. Un successo che ha coinvolto anche Elisabetta Ferracini, la designer e imprenditrice Benedetta Brachetti Peretti, Leonardo Balestra Di Mottola, Francesca Astaldi, Nathalie Rapti Gomez, la bella fidanzata di Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni, e il regista Alessandro D’Alatri.