Motori accesi e grande attesa per la terza edizione del Napoli Racing Show, evento allestito sul lungomare di Napoli, in uno scenario da favola, ovvero su un circuito stradale affacciato sul golfo, con il Vesuvio, la costiera sorrentina e Capri a fare da sfondo. In pratica la medesima cornice dell’America’s Cup di vela. In questo caso non si tratta di una competizione di livello internazionale, ma il programma rientra tra gli eventi più attraenti e spettacolari tra i tanti che rilanciano la città partenopea come capitale dello sport e del turismo.

Per una precisa scelta degli organizzatori è stato limitato a 54 il numero degli iscritti ammessi alla manifestazione ed è stato modificato, rispetto all’edizione 2025, il percorso di gara allestito sul lungomare, nell’area abitualmente destinata a isola pedonale. Si gareggia dunque, tra sabato 28 e domenica 29 novembre, su un percorso di un chilometro, animato da una spettacolare curva attorno alla Rotonda Diaz, affacciata sulla spiaggia, con la formula delle gare a inseguimento e con tre auto in pista per ogni turno.

La prima giornata del weekend motoristico è stata dedicata alle verifiche tecniche e sportive e alle prove libere. Sabato prove ufficiali e prime gare, domenica gran finale con le sfide decisive e una spettacolare cerimonia di premiazione con musica e fuochi d’artificio. Il tutto arricchito da eventi collaterali come le esibizioni di drifting e il Gran Premio del Gusto allestito all’interno della seconda edizione di Vini e Oli della Magna Grecia, manifestazione enogastronomica dedicata alle eccellenze vitivinicole e olearie del Mezzogiorno. In serata, nell’”arena dei motori”, anche musica e animazione fino a mezzanotte.

Effervescente, sin dal primo giorno, l’atmosfera nel paddock, con i meccanici al lavoro sulle macchine allineate nello spazio allestito sul lungomare. Al centro dell’attenzione Ferrari, Porsche, Lamborghini e Aston Martin, ovvero le protagoniste annunciate della categoria Gran Turismo, che vedrà al via Sabatino Di Mare (vincitore nella categoria GT dell’edizione 2025), Vito Postiglione, Danny Zardo, Piero Nappi e altri specialisti della categoria. C’è stata qualche protesta per una curva troppo stretta, ma la struttura organizzativa di Enzo Rivellini e Pasquale Cilento è intervenuta con tempismo per rimediare con una modifica del tracciato a tempo di record.

Tra i prototipi dominano la scena le Osella, le Radical e le Nova Proto schierate dai veterani delle cronoscalate e delle gare slalom come Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio. Quest’ultimo – vale la pena ricordarlo – conquistò il gradino più alto del podio nell’edizione 2025. Spettacolo annunciato anche nella categoria riservata alle Legend Cars, piccoli mostri importati dall’America, che assicurano prestazioni notevoli grazie allo straordinario rapporto peso/potenza: 500 Kg “spinti” da motori motociclistici Yamaha 3 cilindri 900 cc da 145 cv. Al debutto, in questa categoria, il napoletano Riccardo Mandolese.

Ma la giornata inaugurale ha celebrato, come protagoniste della manifestazione, le auto d’epoca: una trentina di storiche iscritte al concorso d’eleganza intitolato Napoli Bellissima. Tra queste spicca la presenza di un’autentica rarità proveniente dal Principato di Monaco, ovvero dalla collezione di Claudio Doddaro: il riferimento è alla Porsche 917, leggendaria auto da corsa creata dalla Casa tedesca per il campionato Mondiale Marche: un capolavoro entrato nella storia della Porsche e del motorsport per le vittorie nella 24 di Le Mans del 1970 e 1971, gli anni in cui la 917 trionfò nel Mondiale Marche battendo Ferrari e Alfa Romeo (nel ’70 con 9 vittorie su 10 gare, nel ’71 con 8 su 11).

Verniciata con gli iconici colori dello sponsor Gulf, celestino e arancione, l’esemplare che ha conquistato la scena del Napoli Racing Show non ha partecipano alla parata della giornata inaugurale, ma è stato il più fotografato dell’arena rombante allestita ai margini del circuito.

Ha invece girato in pista la magnifica Jaguar E Type esibita da Gianluca Bardelli: una macchina dal pedigree straordinario, che sul cofano esibisce, tra i nomi dei piloti che l’hanno guidata, nientemeno che quello di John Surtees. Il quale – questa è storia – nel lontano 1989 gareggiò al volante di questa macchina sulla pista del Motor Show di Bologna, battendo in semifinale un certo Stirling Moss, che guidava una Lotus Elan. E non è tutto. “Nel 1991 – tiene a raccontare Bardelli – si svolse a Imola la Racing Historic Parade, l’unica corsa di auto storiche abbinata a un Gran Premio di Formula 1, e quel giorno, 27 aprile 1991, ebbi il privilegio di vincere sul bagnato, con questa Jaguar, contro gente del calibro di Clay Regazzoni, Patrick Tambay, Davide Piper e Mario Casoni.”

Tra i “pezzi pregiati” della storia del motorsport figura anche la monoposto Hesketh di Formula 1 di Cosimo Turizio, l’irriducibile veterano dell’automobilismo reduce dalla recente vittoria, a 85 anni suonati, nel Campionato italiano Autostoriche. Nel suo box, accanto alla Hesketh, anche la Porsche neocampione d’Italia e la X1/9 Dallara con la quale gareggia nel Napoli Racing Show il figlio Francesco. Non manca, tra i veterani doc, Michele Liguori, altro nome illustre dell’automobilismo partenopeo, che per l’occasione ha tirato fuori dal garage la sua magnifica Lola, con la quale è stato protagonista di molte gare riservate alle Sport storiche.

Ma il più atteso tra gli irriducibili è Antonio Maglione, altro pilota napoletano doc (89 anni a dicembre!) presentatosi al Racing Show con la De Sanctis-Fiat di Formula Junior, la monoposto con la quale vinse la gara di contorno del Gran Premio di Napoli del 1960, sul circuito di Posillipo. Un’operazione nostalgia emozionante, come lo stesso Maglione ha confidato, confessando di sentirsi “felice come un bambino che rientra in possesso del suo giocattolo di gioventù”. Un “giocattolo” – vale la pena ricordarlo - con il quale questo straordinario veterano del motorsport si fece le ossa prima di approdare in Formula 3 e di sfiorare la Formula 1. “Fui il più veloce nel test al quale partecipai con altri candidati alla guida di una monoposto di Formula 1 che Enzo Ferrari avrebbe messo a disposizione della FISA per un giovane di talento per la stagione 1961, ma per motivi rimasti ignoti la macchina venne assegnata a Giancarlo Baghetti” ha raccontato Maglione nella sua autobiografia.

Tra i veterani avanti in età spicca, al Napoli Racing Show, anche la presenza di Alfonso Iaccarino, celeberrimo titolare del ristorante stellato Donn’Alfonso di Sant’Agata sui due Golfi. Gareggia per i colori dell’Autosport Sorrento al volante di una piccola Peugeot 2.0 litri. “Ma – tiene a dire lo chef-pilota – nel 2027 correrò al volante di una Osella. E non vedo l’ora di cominciare. Il ristorante è in buone mani, se ne occupano mia moglie Livia e i miei figli, mentre io finalmente torno alla mia prima, antica passione, nata negli anni 60, quando dalle mie parti si disputava la Sorrento-Sant’Agata, fantastica cronoscalata, e Napoli ospitava il Gran Premio di Formula 1 sul circuito di Posillipo”.

Nella giornata inaugurale, intanto, è stato ufficializzato il programma riservato al concorso d’eleganza riservato alle auto storiche. Dopo una prima sfilata in pista nel pomeriggio della giornata inaugurale, le auto sfileranno anche nella giornata di sabato, e domenica verranno assegnati i premi per 7 categorie: la più bella degli anni 60; 70, 80 e 90; la Classica Parthenope; la Racing più affascinante; la Regina della manifestazione. Un criterio inusuale per i concorsi di auto storiche, tuttavia concordato con l’avvocato Causo, presidente della giuria, un’autorità del settore (fu il primo a occuparsi di auto storiche per la CSAI, antesignana di ACI Sport).