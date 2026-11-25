Un circuito stradale allestito sul lungomare affacciato sul golfo che ospiterà le regate dell’America’s Cup; auto da corsa del calibro di Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini; rarità d’epoca come la mitica Porsche 917 con i colori Gulf campione nel Mondiale Marche 1970/71 e la monoposto Hesketh di Formula 1 guidata tra il 1976 e il ’77 da Harald Ertl, Rupert Keegan e Guy Edwards. Tutt’intorno un villaggio, anzi “un’arena”, come viene definita dagli organizzatori, allestita per incontri con i piloti e per mettere a disposizione attrazioni legate alla passione per il motorsport, compresa la possibilità di girare in pista, al volante di auto messe a disposizione da concessionari locali, e di cimentarsi ai simulatori di guida. Simulatori – vale la pena ricordarlo - realizzati in collaborazione con l’Università Federico II, ateneo molto interessato al comparto, visto l’impegno di Unina Corse e la partecipazione alla Formula SAE Italy con una monoposto elettrica sperimentale costruita “in casa” e annunciata tra le auto in mostra a via Caracciolo.

Se a tutto questo aggiungete la partnership con “Vini e Oli della Magna Grecia” e con il “Napoli food racing” (pausa golosa nell’area dedicata alla ristorazione), più “l’area salute” dedicata a visite e vaccinazioni gratuite, a cura dell’ASL Napoli 1 Centro, si avrà chiaro il quadro della terza edizione del Napoli Racing Show, evento in programma dal 27 al 29 novembre sul lungomare partenopeo con l’obiettivo di rilanciare ancora una volta l’immagine della città come capitale dello sport e del turismo.

“Un ruolo che ci spetta di diritto” dice l’organizzatore della manifestazione, Enzo Rivellini, rivendicando il sostegno dell’amministrazione Comunale e in particolare del sindaco Manfredi. “Apparteniamo a sponde politiche diverse, ma siamo uniti dall’amore per la nostra città e consapevoli delle possibilità di sviluppo legate anche agli sport motoristici” dice il patron della manifestazione, sbilanciandosi fino a sostenere che “tutto ciò rappresenta l’avvio di un piano a lungo termine che prima o poi dovrà consentirci di ricandidare Napoli come sede di un Gran Premio di Formula 1, com’è stato fino al 1962, quando si svolse l’ultima edizione del Gran Premio di Posillipo, una corsa non valida per il Mondiale, ma che vide tra i protagonisti gente del calibro di Tazio Nuvolari, Manuel Fangio, Alberto Ascari, Gigi Villoresi, Piero Taruffi, Lorenzo Bandini, Giancarlo Baghetti, per non dire di Mennato Boffa, unico pilota napoletano affermatosi sul circuito di casa, nel 1960.”

In attesa di verificare se certi sogni potranno davvero tramutarsi in realtà, la macchina del Napoli Racing Show è ormai partita, e sin da venerdì mattina alle 10 il villaggio allestito tra il lungomare Caracciolo e il Viale Dohrn (che rimarrà regolarmente aperto al traffico cittadino) sarà accessibile gratuitamente (a pagamento solo i posti in tribuna per assistere alle competizioni). In programma, nella giornata inaugurale, esibizioni di drifting e prove libere per vetture stradali e racing iscritte alle varie competizioni in programma.

A partire dalle ore 17 sipario aperto anche su “Partenope Bellissima”: questo il titolo dato all’esposizione di auto d’epoca, che culminerà nel concorso d’eleganza e nell’assegnazione di premi. Poco più di una trentina le storiche previste, tra le quali spiccano non solo i “soliti” marchi del Made in Italy e del Made in England, ma anche alcune rarità, come la De Sanctis-Fiat di Formula Junior con la quale il napoletano Antonio Maglione vinse una delle gare di contorno del Gran Premio Napoli, sul circuito di Posillipo, nel 1960. E Maglione - 89 anni a dicembre! - stupirà tutti calandosi nell’abitacolo del suo antico amore ed effettuando alcuni giri sul circuito del lungomare.

Qualcosa di simile farà Cosimo Turizio, il quale si esibirà per una breve esibizione al volante della sua Hesketh Formula 1 degli anni 70. Ma non solo. Il veterano dei piloti napoletani è reduce infatti dalla conquista del titolo italiano autostoriche, traguardo raggiunto alla veneranda età di 85 anni! Per questo gli organizzatori del Napoli Racing Show meditano di dedicargli un premio alla carriera e gli hanno chiesto di esibire anche la sua Porsche: una magnifica GT degli anni 70 verniciata in bianco e azzurro (i colori del Napoli) e con l’immagine di Diego Armando Maradona in bella evidenza sul cofano anteriore. Un’auto che il veterano del motorsport nazionale ha condiviso con il figlio Francesco, degnissimo “figlio d’arte” 44enne, che nella terza edizione del Napoli Racing Show guiderà una rara X1/9 Dallara.

Il clou della manifestazione sarà concentrato comunque nelle competizioni in programma sul circuito del lungomare: un toboga sul quale si gareggerà con la formula delle corse a inseguimento, con tre auto in pista per ogni turno e un finale reso spettacolare dalla formula della superpole.

Saranno circa venti le GT di alto livello presenti, in testa le 296 che partecipano al Challenge Ferrari, più alcune Lamborghini, Porsche e Aston Martin. Tra i piloti annunciati figurano il napoletano Piero Nappi, Danny Zardo, Vito Postiglione, Sabatino Di Mare, ben noti protagonisti di competizioni nazionali e internazionali. Con loro la squadra di ferraristi composta dai vari Del Prete, Di Mare, Gabrielli, Galli e Kadija Mourtaji, unica rappresentante del gentil sesso in gara: 23 anni, italiana di origini marocchine, dopo una prima passione per l’enduro e le gare amatoriali sui kart, ha debuttato nelle corse automobilistiche nel 2025 al volante di una Mini Cooper e poi si è dedicata, nel 2026, alle cronoscalate con vetture Gran Turismo di Maranello (Ferrari 458, 488 e 296 Challenge).

Oltre alle corse delle Gran Turismo animeranno lo spettacolo anche il Rally Master Show, i prototipi e le bicilindriche, in un programma che alternerà gare ed esibizioni e vedrà in pista alcuni dei più noti piloti locali, in testa quelli della Scuderia Vesuvio e dell’Autosport Sorrento, ma non solo. Tra i momenti più attesi, come detto, la Superpole, sfida nella quale i piloti che avranno registrato i migliori tempi si confronteranno in un unico giro cronometrato. Ad arricchire il programma anche la gara delle personalità e l’animazione all’interno del villaggio, con festa finale e spettacolo pirotecnico attorno al podio allestito sul lungomare.