New York Auto Show 2021, cancellato all'ultimo minuto. Variante Delta Covid-19 blocca apertura prevista il 20 agosto

NEW YORK - La crescente incidenza della variante Delta del Covid-19 e le misure restrittive annunciate dai funzionari statali e locali per fermare la sua diffusione hanno spinto gli organizzatori del New York Auto Show, che si sarebbe dovuto aprire il 20 agosto, ad annullare l’edizione 2021. “Nelle ultime settimane, e soprattutto negli ultimi giorni - ha dichiarato Mark Schienberg presidente del New York Auto Show - le circostanze sono cambiate rendendo più difficile creare un evento con gli elevati standard attesi da noi e dai nostri clienti. All’inizio della pianificazione per lo show di agosto, eravamo sempre più entusiasti della prospettiva di ospitare l’evento poiché il numero di vaccinazioni a New York continuava a salire e l’uso delle mascherine riduceva la diffusione nella città. Tutti i segnali erano positivi e lo Show si stava delineando più forte che mai. Ma oggi è una storia diversa”.

Per la sua collocazione il New York Auto Show ha anche un importante valore ‘commerciale’: ogni anno, sottolineano gli organizzatori, i partecipanti si affidano al Salone per prendere importanti decisioni di acquisto, trascorrendo in media quasi cinque ore in fiera. E quasi il 72% di questi visitatori indica di essere in procinto di acquistare un veicolo nuovo nei prossimi 12 mesi. “La pandemia da Covid ha messo alla prova la nostra città, il Paese e il mondo intero - ha detto Schienberg - ma proprio come l’industria automobilistica, sappiamo che il New York Auto Show si riprenderà e sarà più grande e migliore di prima. Crediamo fermamente che sarà così quando lo Show tornerà al suo normale programma primaverile nell’aprile 2022 nella sua tradizionale sede al Jacob K. Javits Convention Center”.