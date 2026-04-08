New York Auto Show, è quasi record di affluenza. La vetrina di ciò che piace davvero agli americani fa il pieno nel weekend

E' bastato il primo week end di apertura al Jacob Javits Center per mostrare che l'edizione 2026 del New York International Auto Show (Nyias) sarà un evento da record. Grazie anche alla apertura straordinaria durante la domenica di Pasqua il Salone della Grande Mela ha registrato - secondo gli organizzatori - un'affluenza di circa 500mila visitatori rendendo credibile l'obiettivo di oltre 1 milione di presenze al momento della chiusura il 12 aprile. A trainare questo trend c'è una fortissima partecipazione di famiglie, un risultato che deriva da una strategia mirata che ha trasformato il NY Auto Show in un'esperienza interattiva per tutte le età. Punto di partenza di questo 'viaggio' nel mondo dei motori è la Family Fun Zone: un'area centrale ampliata dedicata esclusivamente ai bambini e al relax delle famiglie, che include laboratori pratici e mostre interattive. Sono state poi realizzate esperienze di guida per bambini sulla Kids EV Test Track e, per gli appassionati del virtuale, molte possibilità sui simulatori.

Parallelamente ai motori grande successo anche per le attrazioni come il Fifa World Cup Challenge proposto da Hyundai, l'area Subaru Loves Pets con cuccioli adottabili e - come d'abitudine - il sogno delle avventure con l'off-road indoor di Camp Jeep.e il Bronco Built Wild di Ford. L'entusiasmo dei newyorkesi segnala dunque una rinnovata voglia di 'toccare con mano' le novità, una comprensibile reazione alla crescente digitalizzazione del settore. La kermesse più antica del Nord America (è nata nel xxx) si conferma come un termometro infallibile per le tendenze globali, dove è stato proprio il pubblico ad accendere l'attenzione sui segmenti chiave del mercato. In primo piano la famiglia che, con le sue esigenze e particolarità, ha provato al NY Auto Show un' aggiornata risposta (con propulsione ICE elettrificata) costituita dalla versione 2027 della Chrysler Pacifica 2027.

La monovolume più premiata d'America si è presentata con un restyling che introduce un volto più moderno e filante, dominato dal nuovo logo alato del marchio. Tra l'altro Chrysler ha confermato l'attenzione alla quella versatilità che è sempre più richiesta dalle famiglie, mettendo a disposizione dei visitatori la sfida interattiva Stow 'n Go Challenge dedicata appunto al sistema modulare dei sedili di Pacifica, estremamente facile da utilizzare. Ma l'evento della Grande Mela ha confermato che il pubblico nordamericano, e in particolare quello della Costa atlantica meno interessato all'esibizione, apprezza allo stesso modo l'innovazione e la tradizione.

Un esempio arriva dalla presenza coreana al NY Auto Show, con Hyundai e Kia cha hanno dominato la scena con proposte diametralmente opposte ma ugualmente d'impatto. Hyundai ha infatti 'scosso' il Javits Center con il debutto a sorpresa del Boulder Concept, un concept di fuoristrada in linea con la storia dell'off-road Usa, compreso un poderoso motore benzina che affiancherà le soluzioni ibride. Un impegno nei sistemi propulsivi ICE che peraltro è stato confermato anche dall'edizione 2027 del grosso suv Hyundai Palisade Hybrid da 329 Cv. L'equilibrio nelle motorizzazioni ha caratterizzato anche la presenza Kia che ha svelato in anteprima globale la nuova generazione della Seltos, ora disponibile anche in versione Hybrid.

In diverse occasioni le Case presenti al NY Auto Show hanno ribadito come il tema dell'avventura e della vita open-air (anche se per praticarlo serve spostarsi molte miglia dalla Grande Mela) sia una forte motivazione di scetta. Stellantis ha portato al Salone il concept Grizzly Peak derivato dal Chrysler Pacifica che si era già visto in precedenza, ma parallelamente l'attenzione è stata attirata dal Subaru Getaway EV Concept - una vera casa mobile con tenda da tetto - che ricarica i servizi di bordo (frigo e luci) mentre si è fermi in campeggio. Ed anche dal Kia Tasman Ironman Edition, il nuovo pick-up per gli USA mostrato in una versione speciale con allestimento per il soccorso alpino, e dotato anche di droni da ricognizione integrati.