No Smog Mobility, domani decima edizione a Palermo. Mobilità sostenibile il focus con esperti di settore

PALERMO - Tutto pronto per la decima edizione di No Smog Mobility. La manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile è in programma domani, giovedì 15, nell'Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo. Ricco il programma dei lavori, che già dalle 9,30, dopo i saluti istituzionali, prenderà il via con il talk show 'L'economia della mobilità sostenibile', al quale parteciperanno Pierfrancesco Caliari, Direttore generale Confindustria Ancma, Roberto Di Stefano, Responsabile e-mobility FCA regione EMEA e Gianfranco Pizzuto, EV specialist. per far fronte alle disposizioni di sicurezza e alle normative anti contagio, l'ingresso sarà consentito solo a un numero ristretto di partecipanti, mentre per tutti coloro che vorranno seguire a distanza la manifestazione sarà possibile registrarsi online al link http://www.nosmogmobility.it. I lavori saranno in diretta streaming sul canale Youtube della manifestazione e sulla relativa pagina Facebook. La giornata di giovedì seguirà con una sessione interamente dedicata al Mondo dell'Ingegneria, con uno spazio legato alle esperienze dirette di due ex allievi dell'Ateneo palermitano. La sessione didattica si concluderà poi con il forum "Lo stato dell'arte della mobilità sostenibile.

Idee e soluzioni", che vedrà gli interventi di Marco Alù, Direttore comunicazione Ford Italia, Luisa Di Vita, Direttore comunicazione Nissan Italia, Carlo Mannu, Business development&air quality Bosch, Gaetano Thorel, CEO Groupe PSA Italia ed Edoardo Torinese, EV strategy manager Hyundai Motor Italia. La rassegna, come ogni anno, proclamerà inoltre i vincitori dei 'Green Prix 2020', i riconoscimenti per le 'idee e soluzioni a favore della mobilità ecosostenibile'.