No Smog Mobility, al via domani a Palermo la 12° edizione. Soluzioni green per una mobilità sempre più sostenibile

PALERMO - - Le ultime novità del mercato, i veicoli elettrici, le soluzioni green per una mobilità sempre più sostenibile, la sicurezza e poi ancora, il territorio e le infrastrutture necessarie a supportare l’ambiente. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati domani, giovedì 13 ottobre, dalle 9, durante la dodicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna nata da un’idea di Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell’agenzia Italpress e del mensile Sicilia Motori. La manifestazione è organizzata con il supporto dell’Università degli Studi di Palermo e radunerà alcuni tra i maggiori esperti e rappresentanti del mondo auto e componenti per parlare dei cambiamenti repentini del settore, anche alla luce della crisi energetica mondiale. Si parte domani alle 9 con uno spazio interamente dedicato alla didattica dell’Ateneo palermitano.

La rassegna, che vede il supporto anche di Unicredit, è aperta al pubblico e accreditata come evento formativo per l’Ordine dei giornalisti e avrà anche uno spazio espositivo nell’area adiacente al Dipartimento, in cui alcune delle case presenti esporranno le ultime novità. Susciterà grande curiosità la versione ‘Trinacrià di Wuzheng 3MX: l’unico veicolo commerciale tre ruote 100% elettrico di Koelliker. Per l’occasione, i colori tradizionali del carretto siciliano saranno in sintonia con Palermo, una delle città più caotiche per il traffico urbano, ma che aspira a idee e soluzioni ecosostenibili, per una mobilità pubblica e privata.