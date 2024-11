Noleggio a lungo termine, qualità dei servizi sotto la lente. L'evento dedicato il prossimo 14 novembre a Milano

Testare la soddisfazione dei gestori delle flotte aziendali per i servizi di noleggio a lungo termine e registrare le aree di eccellenza e quelle con maggiori margini di miglioramento. Con questi obiettivi il prossimo 14 novembre si terrà a Milano l’evento “Noleggio e Qualità”. Il progetto, nato nell’ambito dell’Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand, è arrivato alla terza edizione.

L’appuntamento sarà occasione per presentare una survey realizzata su un campione di 112 aziende che registra cosa pensano i fleet manager dei servizi forniti dalle società di long term. In tutto, sono state oltre 9.300 le risposte fornite dai gestori delle flotte, che sono state elaborate per arrivare alle conclusioni che verranno presentate e commentate durante l’evento.

Oltre ai risultati della survey, commentati nei dibattiti dai fleet manager e da esperti del settore, saranno consegnati riconoscimenti agli operatori di noleggio che si sono distinti nelle otto diverse categorie valutate dai gestori delle flotte: relazione commerciale, amministrazione, informatica, marketing, consulenza, telematica, customer service ed elettrificazione.

Per ognuno di questi ambiti i Fleet Manager hanno potuto esprimere il loro livello di apprezzamento riguardo i servizi e la consulenza forniti. Infine, all’evento prenderà parte Stefano Sirocchi, HR&Fleet specialist e Partner di Sirocchi Consulting, con un intervento sulla fiscalità dell’auto aziendale. Tema molto caldo oggi per le improvvide decisioni del Governo di alzare, e di molto, le quote per il fringe benefit delle auto ad alimentazione endotermica, tra cui anche le full hybrid.

Dai risultati dello studio “Noleggio&Qualità” emerge con chiarezza come le aziende che scelgono la formula del noleggio auto continuino a chiedere ai loro provider servizi affidabili e fruibili, alla ricerca di sempre maggiore semplicità, efficienza e intuitività. Tra le risultanze più interessanti emerge l’ancora limitato uso della Telematica per la gestione delle flotte e la pressante richiesta di una maggior proattività da parte delle società del comparto La survey individua i servizi offerti dai noleggiatori più apprezzati dai fleet manager e quelli che mostrano più ampi margini di miglioramento.