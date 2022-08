Oltre 5,3 milioni di euro per il Volkner Performance S con una LaFerrari, il camper più costoso del Caravan Salon Düsseldorf

DÜSSELDORF – Come lo scorso anno, il camper più costoso del Caravan Salon Düsseldorf (27 agosto – 4 settembre) è esposto presso lo stand della Volkner Mobil, uno dei 736 espositori della più grande rassegna al mondo del settore. È il Performance S realizzato per un anonimo e danaroso cliente tedesco: il suo costo è di 5,311 milioni di euro, inclusa la Ferrari LaFerrari alloggiata nel vano inferiore.

Anche senza quella (l'anno scorso la vettura esibita era una Bugatti Chiron) il prezzo sarebbe comunque proibitivo: oltre 2 milioni per un camper da 12 metri di lunghezza, 18 tonnellate di peso e sviluppato sul telaio di un bus Volvo. La domanda è superiore all'offerta, fanno sapere dallo stand, sempre presidiato da molti curiosi, quasi nessuno dei quali si permette di chiedere di poter accedere all'interno, peraltro non senza aver prima tolto le scarpe.

Nel solo primo giorno di apertura al pubblico sono stati contabilizzati 32.000 visitatori: un'affluenza che legittima la fiducia degli organizzatori, che contano di arrivare sopra quota 200.000. Del resto lo stesso numero di aziende in vetrina è già da record: per la prima volta nella storia sono più di 700. Nemmeno i 250.000 metri quadrati di superficie erano mai stati raggiunti prima a conferma della grande attenzione per il settore del turismo all'aria aperta.

I veicoli più costosi sono concentrati nel padiglione 5, quello premium, e portano nomi altisonanti: da Centurion a Excellence, solo per citarne un paio. Fra gli altri ci sono un Man Tgs da 10 metri della Action Mobil da 1,1 milioni di euro, un Vario Perfect 1200 Platinum sviluppato sull'architettura dell'Actros da 1,75 milioni (la Mercedes in “garage” è esclusa) e un Dembell sempre nato sulla base dello stesso autocarro Mercedes da 1,3 milioni i cui interni sono firmati dallo studio di architetti romani Galeazzi e Minotti. L'allestimento è stato insignito del Red Dot Award.