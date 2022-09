Roulotte anfibia al Caravan Salon Düsseldorf con il Caracat. E c'è anche l'originale Skippercamping

DÜSSELDORF – Se, per dirla con Erhard Wienkamp, direttore della Fiera di Düsseldorf, «l'aria aperta è il nuovo lusso, figurarsi cosa possono essere l'aria e l'acqua assieme. Al Caravan Salon Düsseldorf (27 agosto – 4 settembre) la Schneider Caravaning di Heidelberg esibisce il Caracat, una roulotte galleggiante che viaggia su ruote. Non è esattamente un mezzo anfibio perché gli spostamenti terrestri avvengono su uno specifico rimorchio con relativo argano, incluso nel prezzo (che non è dto sapere).

Il nome stesso identifica la radice del progetto, ossia l'incrocio tra caravan (Cara) e catamarano (cat). La larghezza oscilla tra i 2,5 e i 3,6 metri, a seconda del dispiegamento dei due scafi, che in acqua ampliano la superficie per garantire maggiore stabilità. L'azienda assicura che non è necessaria la patente nautica e che il Caracat può venire impiegato non solo lungo laghi e canali, ma perfino in mare, nelle vicinanze della costa.

Il Caracat misura 8 metri di lunghezza e ospita una cucina, un soggiorno, un bagno con doccia e assicura anche un'ulteriore superficie sul tetto, che si presta a diventare un solarium. Il trasferimento della roulotte sul catamarano dura appena un quarto d'ora, fanno sapere dalla Schneider Caravaning. Una specifica scaletta consente di scendere in acqua o a terra, a seconda delle necessità. Il più piccolo motore elettrico proposto è da 15 cavalli.

Seppur solo a Schwerin, nella regione della ex Germania Orientale del Meclemburgo-Vorpommen, la Skippercamping offre un'opzione quasi analoga a partire da 721 euro la settimana. L'azienda noleggia delle chiatte realizzate dalla Technus sulle quali si possono ancorare camper e roulotte (anche in affitto) per godersi il turismo sull'acqua (mare escluso). Anche la Skippercamping fa sapere che non è necessaria alcuna patente. Il servizio è attivo dall'inizio di maggio alla fine di settembre. Pare che, almeno finora, nessun turista italiano abbia mai prenotato le vacanze nautiche.