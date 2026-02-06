Osaka Auto Messe 2026, il salone in stile manga che esalta le auto personalizzate ed elaborate

Appuntamento il prossimo 13 febbraio per gli appassionati asiatici delle auto personalizzate ed elaborate alla edizione numero 29 dell'Osaka Auto Messe 2026, un vero festival dei motori che attira annualmente oltre 200mila visitatori, tutti riuniti dal comune fil rouge della culture manga e anime / e con l'accompagnamento di adeguate colonne sonore) negli spazi espositivi dell'International Exhibition Center di Osaka. Gli organizzatori dell'Osaka Auto Messe spiegano che l'evento si è evoluto dal 2024 in poi puntando sulla valorizzazione dell'Omoroi (cioè il divertimento), sulla creazione della curiosità nelle persone verso l'Ashita (il futuro) delle persone e delle auto e infine progettando il potenziale Mugendai (l'illimitato) per ciò che deve ancora accadere. 'Personalizzare' - spiegano - significa ricostruire un'auto a proprio piacimento.

E visto che una singola automobile è composta da 20 a 30mila singoli componenti suddivisi in quelli per l'esterno, per l'interno e per motore e trasmissione) per reare la propria auto in base alle proprie preferenze personali basta intervenire su uno di questi elementi. L'Osaka Auto Messe, come il Sema di Las Vegas ed altri grandi eventi di settore, riunisce dunque un vasto assortimento di ricambi e accessori personalizzati per soddisfare le esigenze e i gusti degli appassionati asiatici, come ben evidenzia il film Fast and the Furious: Tokyo Drift del 2006. Ospite d'onore in questa kermesse di vetture derivate da modelli di serie la Italdesign NSX Tribute, svelata in gennaio al Tokyo Auto Salon e ora trasportata a Osaka all'International Exhibition Center per far sognare coloro che considerano la Honda NSX originale - quella sviluppata con l'aiuto di Ayrton Senna - un vero mito.