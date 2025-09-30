Over Drive Festival, a Napoli dal 10 ottobre una tre giorni spettacolare nel segno dei motori

Il Centro Direzionale di Napoli diventa palcoscenico del Napoli Over Drive Festival, una tre giorni nel segno dei motori, dello spettacolo, dell'inclusione e dell'energia collettiva. L'appuntamento, completamente gratuito, è per il 10, 11 e 12 ottobre ed è realizzato con il contributo del Comune di Napoli. Qui i visitatori e gli appassionati di motori potranno assistere a sfilate di auto da competizione, one-off e classiche, esposizione di super cars e super bikes, parate in strada di auto da sogno e moto uniche, esibizione di freestyle. «E' un evento sui motori che unisce anche innovazione ed educazione stradale - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - perché sappiamo quanto sia importante educare i giovani al rispetto delle regole. E' un'iniziativa che si colloca in un percorso di valorizzazione dell'area che sta cambiando pelle e diventando anche luogo di attrazione. L'obiettivo è che il Centro direzionale diventi parte pulsante di Napoli anche nei giorni festivi e di sera». Presenti anche stand di Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Esercito italiano, Vigili del fuoco. E ancora simulatori, food truck.

«I visitatori potranno godere di tantissime esposizioni - ha spiegato Antonio Olivieri, organizzatore Napoli Over Drive Festival - ma anche tanto spettacolo e iniziative in favore della sicurezza stradale. Abbiamo deciso di farla qui, al Centro Direzionale perché il centro della città non è solo il centro storico, ma si sta allargando e in questo momento in cui la città cresce c'è bisogno di tanti spazi per eventi come il nostro». Sono previsti corsi di guida sicura per studenti, live music e la consegna dei Napoli Overdrive Festival Award e collaborazioni con l'Università Federico II e la Scuderia UniNa Corse fino al progetto solidale 'Per un sorriso' che vedrà gli stuntmen con moto elettriche visitare i bambini del Santobono Pausilipon.

Numerosi saranno gli spettacoli ricchi di adrenalina: si alterneranno, saltando tra i grattacieli, stuntmen internazionali che regaleranno emozioni mozzafiato agli spettatori; motori protagonisti in ogni loro forma, compresa una motoslitta modificata che attraverserà il Centro direzionale dove saranno esposte la Ferrari sf90, Ferrari f40, Ferrari purosangue, Lamborghini STO, Lotus, Aston Martin. In tema di sicurezza stradale sarà presentato il progetto 'dell'auto ubriaca', vettura progettata per simulare gli effetti di una guida alterata creando ritardi nella frenata o nella sterzata alla guida quando non si è in uno stato ottimale, per puntare l'attenzione sugli effetti di alcool, droghe, ma anche della pericolosità di distrazioni alla guida causate dall'uso del telefono cellulare.