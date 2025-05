Pagani sotto i riflettori al Motor Valley Fest 2025. Utopia Roadster e la Huayra Codalunga in mostra dal 5 all'8 giugno

Pagani Automobili conferma la propria partecipazione al Motor Valley Fest 2025, in programma dal 5 all'8 giugno, con due Hypercar in mostra e una serie di talk e tavole rotonde. L'appuntamento modenese celebra ogni anno la Terra dei Motori e questa edizione è anche occasione per il marchio Pagani per far vivere da vicino la visione, la tecnologia e l'artigianato che guidano ogni progetto del marchio. Due le vetture in esposizione: L'Utopia Roadster, l'emblema del piacere di guida a cielo costruita in 130 esemplari, tutti diversi e tutti realizzati a mano; e la Huayra Codalunga, una delle vetture più rare mai realizzate da Pagani, nata nel reparto Grandi Complicazioni e costruita in soli cinque esemplari.

Inoltre, durante l'evento saranno presenti anche Horacio Pagani e il team Pagani, che parteciperanno alle diverse tavole rotonde in programma, tra cui Francesco Perini, Head of Technical Department Pagani, e Christopher Pagani, Marketing director. Infine, il Motor Valley Fest sarà anche occasione per visitare l'Atelier Pagani e l'Horacio Pagani Museo. Un percorso per scoprire da vicino i segreti dei materiali compositi, il processo produttivo e l'artigianato che dà forma alle Hypercar Pagani.