Palm Beach Cavallino Classic festeggia 35 anni con numeri da record. Oltre 360 Ferrari in mostra, premiati modelli storici e iconici

La 35esima edizione del Palm Beach Cavallino Classic si è conclusa confermando il suo posto nell'olimpo degli eventi internazionali dedicati esclusivamente alla storia e all'eleganza di Ferrari. La manifestazione si è svolta al The Boca Raton, uno dei resort di lusso più iconici d'America, e ha riunito oltre 360 automobili in tre giorni di celebrazione tra modelli da competizione storici, vetture stradali iconiche dagli anni '60 agli anni '90 e versioni speciali rarissime, alcune mai viste prima in un concorso. Il cuore dell'evento, il Concorso d'Eleganza, ha premiato le vetture più distintive per accuratezza nella restaurazione, provenienza, originalità e importanza storica. Il riconoscimento Best of Show Gran Turismo è stato assegnato alla Ferrari 410 Superamerica del 1956, mentre il Best of Show Competizione è andato alla Ferrari 166 MM Berlinetta del 1948.

Numerosi altri modelli hanno ricevuto premi per la condizione impeccabile, le caratteristiche tecniche e il valore storico: tra questi la 1964 275 GTB Competizione Speciale, la 166 MM Barchetta, la 1981 400i, la 1960 250 GT Berlinetta Competizione Passo Corto, la 1959 250 California Passo Lungo, la 1955 375 America, la 1967 412 P, la 1973 Dino 246 GT, la 1956 250 GT Berlinetta Passo Lungo, la 2013 458 GT3, la 1948 166 Spyder Corsa, la 2002 Enzo, la 1989 F40, la 1998 F355 Berlinetta, la 1967 330 GTC, la 1989 GTB Turbo, la 1996 F512 M, la 1969 Dino 206 GT, la 1964 275 GTB Competizione Speciale, la 1999 550 Maranello WSR, la 1972 365 GTC4, la 2013 SP30 Berlinetta, la 1987 412, la 2020 Monza SP2, la 1962 250 GTO, la 2013 458 GT, la 1956 410 Superamerica e la 1948 166 MM Barchetta, oltre a oltre ottanta premi Platinum dedicati all'eccellenza delle diverse famiglie Ferrari.

La 35esima edizione ha introdotto la Legacy Class, una selezione dei precedenti vincitori del Best of Show, creando una linea temporale vivente che ha celebrato trentacinque anni di passione per Ferrari. Il weekend ha anche ospitato la prima regionale della Ferrari 849 Testarossa, a dimostrazione dell'innovazione contemporanea del marchio. Particolarmente rilevante è stata l'asta Cavallino presentata da RM Sotheby's, con vetture distintive tra cui una LaFerrari venduta per 5.230.000 dollari.

La nuova sede ha offerto ampi spazi espositivi, viste sul waterfront e un programma serale arricchito da un'asta benefica. Il tradizionale Tour d'Eleganza del venerdì ha permesso agli appassionati di guidare lungo le strade della Florida meridionale, mentre la Classic & Sports Sunday al Mar-a-Lago Club ha confermato il suo ruolo di evento esclusivo dedicato al patrimonio automobilistico. «Trentacinque anni fa, Cavallino è nato dall'idea di celebrare Ferrari non solo come automobile, ma come espressione di arte, ingegneria ed emozione umana», ha dichiarato Luigi Orlandini, chairman e ceo di Cavallino Inc., presente alla cerimonia dei premi insieme a Enzo Mattioli Ferrari. «Quello spirito continua a guidarci oggi in questa nuova sede, con un numero record di automobili straordinarie, collezionisti e veri appassionati».