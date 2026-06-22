“Panda a Pandino”, un'invasione da record: oltre 1.200 auto da tutto il mondo nei tre giorni di happening

Motori, passione e spirito di comunità sono tornati protagonisti nel Cremonese per l'edizione 2026 di «Panda a Pandino», il più grande raduno internazionale dedicato alla Fiat Panda che quest'anno ha stabilito il nuovo record di partecipanti. Per tre giorni il borgo di Pandino si è trasformato nella capitale mondiale della storica utilitaria italiana, richiamando 1.219 equipaggi provenienti da tutto il mondo: quest'anno una coppia è arrivata addirittura dall'Uruguay. Nato nel 2017 come semplice incontro tra possessori della celebre vettura Fiat, il raduno è cresciuto progressivamente fino a diventare un irrinunciabile fenomeno di costume. I mesi di lavoro dell'associazione Panda a Pandino - capitanata da Alessandro Baiocchi con Francesco Pino e altri 'pandinesi' che formano 'La Crew' - è stato apprezzato e premiato.

In città anche il 'Car influencer' William Jonathan che ha realizzato una coreografia con le auto recante la scritta Pandino immortalata dai droni. La manifestazione ha avuto un programma molto fitto tra concerti musicali, PandaGiro, giochi e animazione per tutte le età. Tanti gli ospiti, compresi i Carmagheddon con le loro Panda, Andrea Marrazzi, che nella scorsa edizione portò la Panda 'più stretta del mondo' e quest'anno è arrivato con la «Panda Truck», alta ben 2,85 metri e i due Youtube dei «The show». Dopo il video messaggio di Giugiaro, è arrivato anche quello di Giuliano Biasio, designer che ha realizzato la prima Panda 5 porte MY 2003. Tanti i momenti di commozione per il ricordo di Erica Zaneboni, tra le giovani fondatrici dell'associazione Panda a Pandino recentemente scomparsa, e i ricordi dei 'Pandisti' Antonio Narducci e Leonardo Casotti.

Come nelle precedenti edizioni, il ricavato, al netto delle spese vive, sarà destinato a sostenere progetti e realtà benefiche locali. All'associazione Ant, presente con tre Panda della loro flotta, è stato consegnato durante il raduno un assegno di 1.046 euro, un euro per ogni iscritto online. «Dietro questi numeri c'è un enorme lavoro di squadra - spiegano gli organizzatori - ma soprattutto c'è una comunità straordinaria che ogni anno sceglie di ritrovarsi a Pandino per celebrare un'auto che è diventata parte della storia e della cultura popolare del nostro Paese».