Parigi, il risveglio dell'Europa: al Salone francese c’è fermento, i costruttori di casa svelano i concept

PARIGI - Vivo, morto o X. Al Salone di Parigi l’industria dell’automobile tenta di dare soluzione a più di un’incognita della difficile, quanto vitale, equazione che mette insieme le normative, i dazi, l’offensiva cinese ed il mercato che sta accelerando con decisione verso le emissioni zero sotto la pressione del caro carburanti. Se infatti al di sotto delle Alpi le elettriche sono inchiodate all’8% nonostante la benzina oltre i 2 euro al litro, nel resto dell’Europa in 12 mesi siamo passati dal 15,8% al 21,7% con i grandi mercati ormai intorno al 25-30% e anche la Spagna in doppia cifra.

E poi c’è il Dragone che si è preso il 15% del mercato ed è diventato il partner obbligato dei nostri costruttori che, da un lato esortano ad alzare muri, dall’altra fanno con esso accordi pensando a quale possa essere la carta che possa cambiare l’inerzia di una partita dove continuano a prendere gol, ma che non possono giocare solo in difesa se vogliono sopravvivere. E quella carta, oltre ai contenuti e all’accessibilità dei nuovi prodotti, potrebbe essere l’identità: un Made in Europe che, prima di diventare realtà industriale, esprime attraverso lo stile una cultura profonda, plurale e corale, pronta a parlare la lingua della propria tradizione e del paese cui, nonostante tutto, ogni brand appartiene.



Non a caso, il gruppo che ha le idee più chiare è Renault che, dopo le varie R4, R5 e Twingo, continua ad esplorare il connubio tra le suggestioni del passato, il carattere francese e la mobilità del futuro con l’Alpine A310 Vision e la R8 Gordini, ma soprattutto con la E-Space, un gioco di parole troppo facile da decifrare: anche lei è pronta ad elettrificarsi e a riprendere i canoni stilistici della prima generazione, ma soprattutto a rispolverare la propria autenticità con la formula del monovolume.

E che tutti i costruttori stiano pensando di nuovo ad auto decisamente più votate all’efficienza e ad un miglior rapporto tra dimensioni e spazi interni lo si vede anche sugli stand di Fiat dove fa bella mostra di sé una doppia interpretazione della Multipla del 1998 e, prima ancora, della 600 Multipla del 1956: la Multiplina come quadriciclo a 4 posti pronto per andare in produzione nel 2028, e la Multiplay, una 6+1 posti lunga 4,45 metri che può trasformarsi da monovolume a pick-up. Ma questa è solo una delle idee messe a sfilare sulla passerella di Parigi da Stellantis, gruppo che per almeno un terzo della sua cosmopolita identità può definirsi di casa.

La più italica ed emozionante è sicuramente l’Alfa Romeo Cuorerosso: berlina 4 porte lunga 4 metri e 70, trazione posteriore e sotto il cofano un V6 ibrido, con uno stile che è un adrenalinico catalogo di citazioni del Biscione. È l’Alfa che tutti vorremmo e che, oltre a preparare un nuovo crossover di segmento C, deve pensare per bene ogni suo prossimo passo, a cominciare da cosa fare dello stabilimento di Cassino e della sua convivenza con Maserati per la quale novità sono attese per il prossimo dicembre.



Effetto nostalgia, identità ed emozioni gridano forte anche sullo stand Citroën dove fa il suo debutto il concept della 2CV che vedremo rinascere nel 2028 da elettrica e che sarà prodotta in Italia, a Pomigliano d’Arco, insieme ad un’altra piccola Fiat (che non è la 500). Sarà lunga 3,76 metri, basata su una piattaforma prestata da Leapmotor e partirà da 15mila euro. Tanto futuro, somministrato con lo zucchero del passato e il piccante delle antiche passioni, si può ammirare anche sullo stand Peugeot con due concept. Da un lato la RCZ, riedizione della coupé che il Leone produsse dal 2010 al 2015, ma con propulsione elettrica da 370 kW e batteria allo stato solido a 1.000 Volt. Dall’altro la E-T16, un mostro elettrico a tre motori da 600 kW, che accelera da 0 a 300 km/h in 16 secondi e cita la 205 T16 gruppo B che vinse il Campionato del Mondo di rally nel 1985 e ’86, per anticipare lo stile della prossima 208 e anche alcune delle sue soluzioni tecniche come il volante Hypersquare e lo sterzo by-wire.



Altro gioco di parole troppo facile da decifrare è la DS F3ver, “febbricitante” hot hatch lunga 4,19 metri basata sulla piattaforma STLA One con batteria a 800 Volt per un’autonomia di circa 500 km che prepara il ritorno della DS3. Sportività e spazio in nome dell’efficienza sono invece i canoni della Opel STX, un concept che fonde le aspirazioni di un marchio tedesco che cerca nuove sfide in Formula E con la solida tradizione nel campo delle station wagon per dare forma ad una shooting brake che sembra nata per le grandi velocità della autobahn e ricorda la Ferrari 250 GT Drogo “Breadvan” che corse la 24 Ore di Le Mans del 1962. Idee, pensieri e progetti per il grande cantiere dell’automobile europea.