Pebble Beach 2024, Tricolore in primo piano nell'edizione 2024. Riflettori puntati su Maserati e Frua

Tricolore in primo piano all'edizione 2024 del Concours di Pebble Beach, l'evento clou della Monterey Car Week che è tradizionalmente riconosciuto come massima celebrazione della passione e del business legati al mondo delle auto da collezione e delle supercar. Oltre alle due tradizionali categorie Ferrari Grand Touring e Ferrari Competition gli organizzatori della passerella che si svolgerà il 18 agosto sul green del celebre golf di Pebble Beach hanno infatti due raggruppamenti dedicati a Maserati, il celebre marchio del Tridente che da 110 anni è sinonimo di eccellenza tecnologia e sportività. Il primo è dedicato alla generalità delle auto Made in Modena, sempre più ambire dai collezionisti. L'altro invece alle Maserati firmate della celebre Carrozzeria Frua, creata negli Anni '50 a Torino dallo stilista Piero Frua.

Con questo marchio sono nati grandi capolavori del Tridente come le Mistral, Quattroporte I e Quattroporte 'Aga Khan' (tutte del 1963) e la Kyalami del 1976. I fratelli Maserati - ricordano gli organizzatori - produssero la loro prima auto da corsa nel 1926 e la gamma e il successo dei loro modelli da competizione (costruiti fino ai primi Anni '60) divennero presto leggendari in tutto il mondo, con un plauso speciale da parte di piloti e proprietari e un enorme rispetto da parte di rivali storici come Alfa Romeo e Ferrari. Nel 1948, sotto la gestione della famiglia Orsi, la Maserati iniziò a produrre auto sportive stradali, le celebri GT.

Pietro Frua, si legge nel comunicato degli organizzatori del Concours d'Elegance di Pebble Beach - non fece solo parte dell'età d'oro della creatività nel design e nella carrozzeria italiana, il suo lavoro la definì. Dalle linee arrotondate dei primi anni '50 alle forme squadrate ed eleganti degli Anni '60, padroneggiò tutto. I suoi progetti erano a volte sorprendenti, ma sempre di buon gusto, sempre intrinsecamente belli. Iniziò la sua carriera con Farina e poi fondò il suo studio di design, che alla fine vendette a Ghia. Lungo il cammino, curò lo stile di molti marchi, ma le sue carrozzerie, lisci e basse per Maserati, sono tra le sue creazioni più celebrate. Oltre a queste eccellenze 100% italiane gli organizzatori del Concours d'Elegance di Pebble Beach hanno introdotto le classifiche speciali Packard 125th Anniversary, Wedge Concepts & Prototypes (cioè a forma di cuneo) e BPR & FIA GT Race Cars. In praticolare la celebrazione di Packard - sinonimo di lusso americano - riveste un ruolo particolare perché in quattro concorsi gli splendidi esemplari di questa marca (scomparsa nel 1958) hanno vinto il titolo di Best of Show.

Gli organizzatori del Concours d'Elegance di Pebble Beach ricordano anche l'importanza delle Concept e prototipi a forma di cuneo che vennero alla ribalta tra gli Anni '60 e '80. Esempi significativi sono la Ghia Gilda Streamline X, l'Alfa Romeo Carabo, la Ferrari Modulo 512 e la Lancia Stratos HF Zero. Auto che erano radicalmente 'diverse' e che influenzarono modelli di produzione come le Lamborghini Miura e Countach, la DMC DeLorean, la Lotus Esprit, la Fiat X1/9, la Lancia Stratos. Questa la suddivisone dei partecipanti per l'edizione 2024 Classe A-1 Antique; A-2 Packard Early (Pre-Twin Six); C American Classic; D Packard 125th Anniversary; G Duesenberg; H Rolls-Royce Prewar; J European Classic; L-1 Prewar Preservation; L-2 Postwar Preservation; M-1 Ferrari Grand Touring; M-2: Ferrari Competition; O-1Postwar Sports Racing; O-2 Postwar Touring; P-1: Maserati; P-2 Maserati Frua; Q Frua; R 1990s BPR & FIA GT Race Cars; V Wedge-Shaped Concept Cars and Prototypes,