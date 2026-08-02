Pebble Beach Concours d'Elegance, 75 anni di “arte” automobilistica. È il più prestigioso al mondo

Il Pebble Beach Concours d'Elegance, l'evento più prestigioso al mondo nel settore delle auto storiche e da collezione, si prepara a celebrare il suo 75mo anniversario il prossimo 16 agosto. E lo farà unendo con un ideale 'fil rouge' (rigorosamente Rosso Ferrari) le tappe del passato, alcune legate più al mondo dei vip che a quelle della passione per i motori, Ad esempio quando nel 1951, il pilota Gentleman Jim Kimberly, erede della fortuna della Kimberly-Clark Kleenex, iscrisse la sua Ferrari 166 MM Touring Barchetta del 1949 alle gare di velocità su strada di Pebble Beach, a cui faceva da contorno il neonato Concorso di Eleganza. Sebbene la gara di Kimberly si fosse conclusa in modo rocambolesco a causa di una macchia d'olio che fece ribaltare la sua fiammante auto del Cavallimo, Kimberly ne uscì illeso e si guadagnò un bacio dalla star di Hollywood Ginger Rogers. Da allora, oltre 900 Ferrari hanno calcato il prato di Pebble Beach e il marchio rimane un appuntamento fisso e imperdibile.

Quest'anno l'evento ripercorrerà alcuni dei suoi appuntamenti più iconici, introducendo al contempo nuove categorie che mettono in risalto l'arte, l'ingegneria e la cultura dell'automobilismo di lusso. Ferrari - nome che, si legge nella nota, è sinonimo di prestazioni e prestigio - sarà il marchio principale dell'evento protagonista assoluto anche nel momento clou del Concorso. Nel rispetto della tradizione di Pebble Beach, questo tributo includerà l'esposizione delle leggendarie Ferrari vincitrici assolute di Le Mans e delle vetture da competizione Nart (North American Racing Team) creato nel 1958 da Luigi Chinetti per far conoscere il Cavallino Rampante nel mondo delle competizioni Usa.

Ma sul green del Golf Club di Pebble Beach siiferammo (egualmente in lizza per il premio Best of Show) capolavori con carrozzeria Vignale che rappresentano l'epoca d'oro del design italiano. Quella di Alfredo Vignale sarà onorata come carrozzeria d'eccezione, per sottolineare la maestria artigianale e l'eleganza della 'dolce vita' che hanno definito il lusso europeo del dopoguerra. Gli organizzatori - ora guidati da Vince Finaldi - hanno inoltre comunicato che la Casa di Maranello sarà presente all'evento con Casa Ferrari, un esclusivo club affacciato sugli spazi del Concorso e che ospiterà le ultime novità stradali e bespoke.

Nella tradizione della Pebble Beach Automotive Week Casa Ferrari sarà anche il 'cuore pulsante' della la Parata Ferrari e dell Concorso Ferrari i due eventi collaterali che celebreranno il valore del Cavallino, un patrimonio, scrivono gli organizzatori, plasmato da decenni di competizioni, ingegneria, design e maestria artigianale. Sarà proprio Casa Ferrari ad ospitare la postazione - con la cronaca e i commenti - per la diretta streaming della Parata Ferrari sabato 15 agosto (17:00 PDT cioè le del mattino successivo a Rome) e lo spazio dedicato alla Concorso Ferrari 02:00 domenica 16 agosto con l'esposizione del Concorso Ferrari organizzata sul First Fairway del Golf Club di Pebble Beach (dalle 08:00 PDT cioè le 17:00 a Roma).