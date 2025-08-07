Pebble Beach, il Concorso d'Eleganza fiore all'occhiello della Monterey Car Week californiana

L'appuntamento è per domenica 17 agosto al numero 1700 dell'esclusiva strada 'milionaria' 17 Miles road a Pebble Beach. Guai ad essere superstizioni perché l'edizione 2025 del celebre Concours d'Elegance che si svolge durante la Monterey Car Week sul campo da golf del Pebble Beach Resorts si preannuncia come una delle più significative nella storia dell'evento. E che quindi verrà letteralmente presa d'assalto dagli addetti ai lavori e dal pubblico, a patto - in questo caso - di sborsare 595 dollari a persona per la general admission, 1.100 per il Club d'Elegance (con bevande, cibi e parcheggio) e 1.900 per la 'Venue Above the Concept Lawn' che all'accoglienza del Club d'Elegance aggiunge la location sulle terrazze davanti alla passerella del Concorso e della premiazione.

Nella giornata di domenica l'accesso ai prati - per l'ingresso delle auto partecipanti - inizierà all'alba, mentre gli spettatori autorizzati potranno entrare alle 5:30 del mattino. Alle 8:00 faranno il loro ingresso i giudici che - sotto la guida del loro chief judge Chris Bock, che ricopre questo ruolo dal 2013 - avranno prima partecipato (alle 7:00) ad un loro meeting riservato. Per la sfilata vera e propria - che potrà essere seguita in streaming al link xxxx - bisognerà attendere le 13:30 con la cerimonia della proclamazione dei Best of Show e degli altri vincitori che si concluderà (ora della costa pacifica) alle 15:00. L'edizione 2025 del Pebble Beach Concours d'Elegance celebrerà tra le altre categorie anche i centenari di Chrysler, della storica marca britannica Invicta, della torinese Carrozzeria Moretti e della Rolls-Royce Phantom. Saranno presenti rassegne dedicate anche ai progetti del celebre designer delle Studebacker Virgil Exner e alla iconica Shelby Cobra 427.