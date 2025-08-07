Pebble Beach, tutti i segreti delle selezioni del Concorso d'Eleganza più prestigioso del mondo

Un evento del livello e dell'importanza del Concours d'Elegance di Pebble Beach prevede una lunga e attenta selezione delle auto da collezione in lizza per guadagnare il titolo Best of Show e per la vittoria delle diverse classifiche e dei premi speciali. Si parte con molto anticipo: ogni novembre dell'anno che precede il Concours d'Elegance gli organizzatori attivano la procedura delle domande di iscrizione ai partecipanti, alcuni dei quali già presenti (ma come proprietari) a molte edizioni dell'evento. Il regolamento prevede infatti che un'auto già iscritta non possa tornare a Pebble Beach non prima che sia trascorso un periodo di dieci anni.

A meno che non abbiano cambiato proprietario o che siano state restaurate di recente (o che siano auto originali conservate). Nella selezione dei partecipanti, inoltre, viene data la precedenza alle auto che non sono state precedentemente esposte al Concours d'Elegance di Pebble Beach. Altra regola ferrea è quella che le auto ammesse al Concours d'Elegance non possono essere esposte ad altri Saloni, eventi, esposizioni o aste automobilistiche pubbliche nel mese di agosto, prima del Concorso. Gli organizzatori prevedono comunque delle eccezioni come la possibilità per le auto selezionate di partecipare pochi giorni prima dell'evento al Pebble Beach Resort alla tradizionale Rolex Monterey Motorsports Reunion.

Tornando al processo di selezione - con scadenza della presentazione nel gennaio dell'anno dell'evento - l'ammissione viene comunicata ai concorrenti entro aprile. Si arriva all'elenco (circa 200 auto) dopo settimane di analisi delle candidature da parte del Comitato di Selezione del Concorso. Viene data la precedenza alle auto che non siano mai state esposte al Concours d'Elegance o ad altri importanti concorsi. Naturalmente l'elenco dei partecipanti comporta l'iscrizione ad una serie di 'sezioni' ciascuna delle quali avrà una sua sessione di valutazione e quindi una classifica.

Tra i vincitori di queste 'liste' sarà poi scelta l'auto Best of Show. Per il 2025 sono state previste le classi Antique; Vintage 1916-1927; Classiche americane; Packard; Centenario Chrysler; Centenario Invicta (la celebre Casa britannica); Duesenberg ; Rolls-Royce anteguerra; Mercedes-Benz anteguerra; Classiche europee; Conservazione anteguerra; Conservazione dopoguerra; Ferrari da competizione; Ferrari Gran Turismo; Sport racing dopoguerra; Auto racing dopoguerra; Turismo dopoguerra e 75mo anniversario della Formula 1. Previste anche una classifica speciale per celebrare il centenario della Carrozzeria Moretti di Torino e un'altra per le vetture disegnate dal grande Virgil Exner.