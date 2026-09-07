Peugeot alla Mostra del Cinema di Venezia. Le auto del Leone fanno da cornice agli eventi del Festival

Emozioni a non finire al Lido di Venezia, davanti al Palazzo del Cinema e i particolare sul red carpet, durante la prima settimana della 83ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, uno dei festival più prestigiosi al mondo che si svolge dal 2 al 12 settembre 2026. Non stupisce, dunque, che Peugeot abbia deciso di diventare sponsor ufficiale dell'evento - da quest'anno fino al 2028 - proprio perché l'emozione fa parte dei valori fondamentali della Casa del Leone, una azienda che vanta un rapporto privilegiato con la settima arte. Le auto di Peugeot (una flotta di 40 vetture a disposizione al Lido e a Venezia durante la Mostra di attori, registi, addetti ai lavori e vip) sottolineano la volontà di continuare a coltivare e far crescere la sua tradizione che è radicata nel mondo del cinema. Un Dna emerso fin dalle prime pellicole dei Fratelli Lumière del 1896 e la sua visione emozionale del futuro posizionano infatti il brand del Leone al centro di un evento internazionale iconico come quello di Venezia.

Al Lido Peugeot beneficia di una visibilità premium, inclusa la presenza continua di un modello del Leone sul tappeto rosso e l'esposizione della Concept Polygon in una installazione davanti al Palazzo del Cinema. A ciò si aggiunge l'esposizione su tutte le piattaforme ufficiali del festival (catalogo, programmi, segnaletica, media digitali e stampa), rafforzando significativamente la sua presenza al centro di un evento culturale di fama mondiale. La collaborazione con la Mostra del Cinema della Biennale di Venezia fa parte della più ampia strategia globale di Peugeot per sostenere la settima arte.

Lo dimostrano le partnership con importanti eventi cinematografici in Francia come il Festival dell'Alpe d'Huez, i premi César, il Festival Internazionale di Cortometraggi Nuits en Or e il Festival Internazionale di Animazione di Annecy. Ed uscendo dal Paese transalpino, vanno ricordati i premi British Academy of Film and Television Arts (Bafta) nel Regno Unito. Ora l'ultima collaborazione con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un programma che sottolinea come il marchio del Gruppo Stellantis stia completando un nuovo balzo di notorietà grazie ad uno degli eventi più prestigiosi e iconici al mondo.