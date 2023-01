Peugeot Inception, il concept del Leone con lo Skyspace che ispira le elettriche del futuro al Ces di Las Vegas

LAS VEGAS – Una ispirazione per i prossimi modelli elettrici con le insegne del Leone che arriveranno dopo il 2025. Il concept Peugeot Inception esibito al Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas è sostanzialmente questo: un'anticipazione di quello che ilcostruttore francese proporrrà in futuro. Entro la fine dell'anno l'intera gamma europea sarà elettrificata e con il 2025, ha assicurato la Ceo Linda Jackson, Puegeot avvierà la commercializzazione di cinque nuovi modelli a emissioni zero. La marcia verso l'obiettivo “carbon zero” andrà avanti fino al 2038, anno nel quale il Leone conta di centrare il traguardo a livello globale.

Con la Inception, realizzata sulla versione Large dell'architettura Stla del gruppo, Peugeot presenta una nuova interpretazione degli spazi interni e, soprattutto, del suo cruscotto digitale, e esibisce anche un nuovo stile, i cui tratti sembrano più premium, anche se sia il frontale sia il posteriore, presentati come “felini”, sono piuttosto spigolosi. Dal punto di vista tecnologico, la vettura è già pronta per i possibili nuovi livelli di guida autonoma: l'Hypersquare subentra al volante e introduce la tecnologia steer-by-wire, con la quale spariscono gli elementi meccanici che uniscono lo sterzo alle ruote e l'intero sistema di controllo è a scomparsa. La nuova generazione dell'i-Cockpit integra la piattaforma tecnologica Smart del gruppo. Il dispositivo è abbinato a uno schermo flessibile sullo sfondo, che visualizza le informazioni di guida e di infotainment a 360°. Con il display circolare Halo Cluster fornisce informazioni ai passeggeri che si avvicinano facendo dialogare la macchina anche con l'esterno.

Il concept è stato sviluppato come berlina da soli 134 centimetri di altezza e con un parabrezza molto inclinato. Misura 5 metri in lunghezza, monta due motori elettrici (uno per asse) e garantisce la trazione integrale. I dati rilanciati dal Ces - dove Stellantis è protagonista anche con il prototipo del Ram 1500 Revolution Bev, la declinazione elettrica del popolare pick-up dell'Ariete che condivide la tecnologia a 800 Volt della Inception, e con l'evoluzione della prima vettura a zero emissioni di Chrysler - sono quelli di una vettura decisamente ad alte prestazioni.

La potenza arriva a 680 Cv, mentre l'accelerazione da 0 a 100 avviene in 3 secondi. Decisamente rapidi anche i tempi di ricarica, peraltro a induzione: un minuto per 30 chilometri o cinque per 150. Grazie alla generosa batteria da 100 kWh l'autonomia possibile è di 800 km, cui contribuisce in parte anche l'adozione di cerchi aerodinamici (20''). I consumi stimati sono di 12,5 kWh/100 km. La Inception è caratterizzata da un'ampia superficie vetrata, lo Skyspace. Si tratta di oltre 7 metri quadrati di cristalli particolari, trattati con il procedimento multicroico, che è quello con ossidi metallici che la Nasa impiega per le visiere dei caschi degli astronauti. Ci sono materiali riciclabili e sedili Comfort Fit dall'imbottitura elettrosaldata, monomateriale e facile da recuperare, oltre a una grande luminosità. Ma c'è anche una verniciatura monostrato con pigmenti metallici molto fini per la cui applicazione serve meno energia.