Pink Mobility Day 2026: quando l’AI entra in azienda, cosa succede a inclusione e carriere?

Il 5 marzo a Milano torna il Pink Mobility Day, l’appuntamento dedicato a inclusione, mobilità aziendale e business travel che quest’anno accende i riflettori su un tema tanto attuale quanto delicato: l’intelligenza artificiale può amplificare le disuguaglianze nel mondo dei motori?

L’evento, in programma dalle 16.30 presso Talent Garden Calabiana, giunge alla sua quinta edizione e rilancia con un titolo provocatorio: “Discriminazione artificiale?”. Una domanda che intercetta una trasformazione già in atto nel settore automotive e della mobilità, dove algoritmi e sistemi di AI stanno entrando sempre più nei processi aziendali, dalla comunicazione alla selezione del personale, fino all’organizzazione del lavoro.

L’AI non è neutra - Se l’intelligenza artificiale apprende dai dati, e i dati contengono squilibri, il rischio è che quei bias vengano replicati o addirittura rafforzati. Nel mondo della mobilità, storicamente a prevalenza maschile, la questione diventa centrale: non si tratta più di chiedersi se l’AI influenzi i contesti professionali, ma come e con quali effetti.

Il Pink Mobility Day – promosso da LabSumo con la partecipazione di Best Mobility e di BT LOUNGE – propone un percorso in tre tappe per analizzare il tema lungo l’intero ciclo professionale: dalla rappresentazione del lavoro alla ricerca di un impiego, fino alla vita quotidiana in azienda.

Dalla rappresentazione alla carriera - Ad aprire il confronto sarà l’intervista a Raffaella Tavazza, vicepresidente di ANIASA, che anticiperà i tre talk tematici. Il primo panel, “AI: è un problema di rappresentazione?”, vedrà il contributo di esperti dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano e di realtà consulenziali, con l’obiettivo di capire se l’AI si limiti a riflettere stereotipi già esistenti o finisca per consolidarli.

Il secondo momento, “Trovare il proprio posto nel mondo”, entrerà nel merito dei processi di selezione: diversi studi mostrano come gli algoritmi possano influenzare la visibilità delle candidature o indirizzare opportunità in modo differenziato per genere, etnia o background socio-economico. In un comparto come quello automotive e del business travel, il tema assume un peso strategico anche in chiave di attrazione dei talenti.

Infine, “CollegAI di lavoro” analizzerà l’impatto dell’AI generativa una volta entrati in azienda: dalla valutazione delle performance all’assegnazione dei progetti, fino alla visibilità interna dei talenti. Un passaggio cruciale per comprendere se la tecnologia possa diventare uno strumento di riequilibrio oppure un moltiplicatore di dinamiche già esistenti.

Mobilità, istituzioni e imprese a confronto - Accanto ai panel, sono previste testimonianze del Comune di Milano e di Wayla, in un confronto che coinvolge istituzioni, aziende e associazioni di categoria. Il pubblico di riferimento è quello della filiera della mobilità: fleet e mobility manager, operatori del noleggio, case auto, travel manager, TMC, vettori e operatori dell’hospitality. Ma la riflessione va oltre il perimetro del settore.

L’evento si svolge con il patrocinio di ANIASA, GBTA Italia, UNRAE e Valore D e con il supporto di Athlon, Car Clinic, Fratelli Giacomel, Gattinoni Business Travel, LKQ Rhiag, Wayla, e WPlanet. In un momento in cui digitalizzazione e automazione stanno ridisegnando il lavoro nel comparto automotive e nel business travel, il Pink Mobility Day propone una domanda chiave per il futuro della mobilità: l’innovazione tecnologica sarà davvero inclusiva o rischia di rendere “automatici” anche i pregiudizi?