Porsche Festival 2018, ad Imola l'edizione dei record: oltre 6.000 persone, parata con 553 auto e tanto spettacolo

IMOLA - Quella che ha celebrato i 70 anni della Casa di Zuffenhausen è stata l’edizione dei record di Porsche Festival. All’autodromo di Imola, infatti, si sono contate oltre 6.000 presenze. Clienti e appassionati del brand accorsi in massa, nonostante il tempo a tratti inclemente, per festeggiare insieme l’importante ricorrenza, partecipando a spettacoli, gare, esperienze in pista, talk-show. Ciliegina sulla torta della due giorni di divertimento e musica, organizzata lo scorso weekend, è stata la parata finale, che ha visto sfilare sul circuito emiliano ben 553 vetture del Cavallino di Stoccarda, di ogni tipo ed epoca. Un colpo d’occhio da brividi che ha seguito le sfide dell’ultimo e decisivo round della Carrera Cup Italia.

Nelle due gare disputate, il gran finale del monomarca tricolore non ha risparmiato un susseguirsi di colpi di scena nell’assegnazione del titolo 2018, vinto sul filo di lana da Gianmarco Quaresmini. Il 22enne pilota bresciano, al volante della 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport - Centro Porsche Brescia - è stato anche selezionato per l’International Shoot Out, la sfida finale con i piloti provenienti dalle varie Carrera Cup nazionali che mette in palio la possibilità di diventare pilota Junior ufficiale Porsche. Tantissime le iniziative apprezzate dal pubblico: il paddock è stato trasformato in un vero Porsche Village ricco di stand ed eventi, con la musica del Virgin Radio Truck, animato da Ringo e Giovanni Di Pillo. Al centro del Festival, i 70 anni di Porsche, con l’ultima tappa dello «Sportscar Together - The Italian Tour» partita da Firenze, è arrivata proprio sabato a Imola, al termine di un viaggio con il quale la Casa di Zuffenhausen ha voluto rendere omaggio all’Italia, attraversando le sue più belle strade e città. Gli ospiti intervenuti hanno avuto l’imbarazzo della scelta tra i diversi pacchetti di intrattenimento concepiti appositamente per l’evento.

Partendo dalle iniziative in partnership con il Fondo Ambiente Italiano, che ha permesso di scoprire luoghi del territorio di Imola, per passare ai programmi «Offroad», dedicati ai possessori di Porsche Macan e Cayenne. Le emozioni del circuito sono state possibili attraverso numerose iniziative targate Porsche Experience: giri liberi con 911 GTS e 911 GT3 messe a disposizione da Porsche Italia, la possibilità di guidare in pista la propria auto con l’offerta «My Porsche» e adrenalina pura per gli «Hot Lap» sulle GT3 Cup, al fianco di piloti istruttori e di driver del calibro di Neel Jani (vincitore della 24 ore di Le Mans nel 2016), Matteo Cairoli, Mattia Drudi e Alberto Cerqui, abitualmente impegnati nel campionato WEC e nella Porsche Mobil 1 Supercup. Tra le iniziative non potevano mancare quelle legate a intrattenimento e divertimento, pensato anche per i più piccoli con una pista dedicata per automobiline a pedali, mentre per i più grandi era a disposizione addirittura una mongolfiera. Anche l’eSport è stato protagonista, con i simulatori di guida presi d’assalto dagli appassionati e l’emozionante debutto del campione della Carrera Cup e-Sport, sceso in pista in gara 1 nella giornata di sabato. Intramontabile la passione per numerose vetture classiche, arricchita dalla presenza dei Porsche Club e dei Registri Storici.

In passerella nel paddock hanno brillato modelli come la 919 Hybrid che ha vinto l’edizione 2017 della 24 Ore di Le Mans e altre auto sportive leggendarie: la 935, la 917 K con livrea Gulf, le WSC Spyder e formula Indy, messe a disposizione dal Porsche Museum di Zuffenhausen e, infine, la 962 che negli anni ‘80 fu guidata da Paolo Barilla. Ed è stato proprio lui, vincitore della 24 Ore di le Mans 1985, ad essere protagonista insieme al costruttore Horacio Pagani e al giornalista Carlo Cavicchi di una serie di incontri in una Workshop Arena ricca di appuntamenti molto seguiti. Spettacolare e dedicata alle tecnologie del futuro, l’area E-Performance con la possibilità di scoprire attraverso la realtà aumentata alcuni dettagli del concept che prefigura il futuro modello Taycan, la prima auto elettrica di Porsche che arriverà sul mercato a fine 2019.