Primastar Seaside, il camper Nissan sviluppato dalla Dethleffs. Al Caravan Salon Düsseldorf anche il pick-up Navara Spartacus

DÜSSELDORF – La grande novità di Nissan al Caravan Salon Düsseldorf (27 agosto – 4 settembre) è il Primastar Seaside realizzato dalla Dethleffs, uno dei marchi della tedesca Erwin Hymer Group (tra gli altri ci sono Bürstner, Eriba, Laika Caravans, Niesmann + Bischoff, Lmc und Tec, Capron Carado e Sunlight) controllata dall'americana Thor Industries. Per gli ordini perfezionati nel corso della rassegna il prezzo è inferiore ai 63.000 euro.

L'urban camper sviluppato dalla base del van giapponese è compatto (la tendenza che si sta consolidando in questi ultimi tempi): con i suoi 4,5 metri di lunghezza può venire impiegato anche per gli spostamenti quotidiani. La declinazione per il turismo all'aria aperta dispone di una cucina, fino a 6 posti a sedere e fino a 4 posti letto grazie al tetto a soffietto. Le flessibilità degli interni è garantita dai binari sui quali si possono spostare i vari elementi.

Il modello è stato messo a punto sull'allestimento Tekna con l'aggiunta dei sedili anteriori girevoli, il portellone posteriore e la porta laterale scorrevole per un totale di 3,01 tonnellate di massa totale. Il motore è a gasolio, il duemila disponibile con 150 o con 170 cavalli e sia con la trasmissione automatica sia con il cambio manuale, entrambi a sei marce. Pur essendo un veicolo trasformato, Nissan garantisce il Primastar Seaside per 5 anni o 160.000 chilometri.

Presso lo stand Nissan è esposto anche il Townstar Travel Edition della Daktec, ordinabile anche con un'altezza maggiorata da terra e pneumatici “all season” per il fuoristrada. La slovena Offroad Campers ha portato in Germania lo Spartacus, una intrigante versione camperizzata dal pick-up Navara Np 300 a doppia cabina con un solido spazio superiore in alluminio a tre finestre con tetto a soffietto e pannelli fotovoltaici da 175 W (a richiesta anche 350). Il pacchetto Spartacus pesa 440 kg e misura 3,03 metri di lunghezza, 1,87 di larghezza e 1,42 di altezza. Il costo del modello esposto è di circa 74.000 euro.