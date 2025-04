Quintegia e AsConAuto ancora insieme per Service Day. L'evento dedicato alla filiera del post vendita

Un binomio di successo. Quintegia e AsConAuto confermano il rinnovo della partnership nell'organizzazione di Service Day, l'evento dedicato alla filiera del post vendita nel settore automotive. Fin dalla sua prima edizione nel 2018, Service Day rappresenta un'opportunità per promuovere il networking tra gli operatori del post vendita. L'accordo triennale, siglato da Tommaso Bortolomiol, Ceo di Quintegia, e Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto, prevede un coinvolgimento attivo delle due realtà nelle fasi di progettazione e preparazione dei prossimi appuntamenti. L'obiettivo comune è continuare a offrire un punto di incontro privilegiato per concessionari, riparatori autorizzati e indipendenti, case automobilistiche, carrozzerie e aziende specializzate nella manutenzione e cura dell'auto.

«Questa rinnovata collaborazione con AsConAuto - ha commentato Tommaso Bortolomiol, Ceo di Quintegia - che avviene in anticipo rispetto alla naturale scadenza del precedente accordo, è un segnale concreto dell'intesa e della soddisfazione di Quintegia in questo progetto. Il post vendita è un asset strategico per la sostenibilità del business delle aziende automotive, poiché genera ricavi ricorrenti, fidelizza la clientela e permette di mantenere vivo il rapporto con i clienti nel periodo di utilizzo dell'auto».

«A ottobre 2024 - ha dichiarato il presidente di AsConAuto Roberto Scarabel - la quarta edizione di Service Day, un evento di Quintegia da un'idea di AsConAuto, ha confermato il valore strategico di questo evento: con oltre 3.000 partecipanti, contenuti di grande qualità, un'area business più ampia e tante occasioni di confronto costruttivo. È stata un'opportunità concreta per capire dove sta andando il post vendita, basandosi su dati e scenari reali». La prossima edizione di Service Day è in programma il 16 e 17 ottobre al Centro Congressi Veronafiere a Verona.