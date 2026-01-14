Racing Meeting 2026, il tricolore corre a Vicenza: il motorsport si allarga oltre il rally

Presentata a Milano, nella cornice di Terrazza Martini, la sesta edizione di Racing Meeting, la fiera dedicata al motorsport creata da Miki Biasion e Paola Ramella Paia con il supporto di ACI Vicenza, in programma il 7 e 8 febbraio alla Fiera di Vicenza. Forte del successo dell’ultima edizione con oltre 12 mila biglietti venduti, l’evento cambia leggermente pelle: nasce come Rally Meeting, cresce edizione dopo edizione e oggi si apre al motorsport in tutte le sue discipline.

30 auto, 19 brand, 100 anni di storia - Il filo conduttore è un omaggio all’identità nazionale con “Italia da Corsa”, un’esposizione inedita con oltre 30 auto da competizione in rappresentanza di 19 brand italiani, presentata come “un racconto di oltre 100 anni di storia e passione”. Tra i marchi presenti spiccano nomi come Lancia, che in questa occasione premierà i suoi Campioni 2025, e Toyota, con Gazoo Racing Italy pronto a raccontare i programmi sportivi 2026 con GR Yaris Rally2 e Yaris R1T4x4, protagonista della nuova edizione della GR Yaris Rally Cup. Atteso anche un numero di espositori “pronto a battere i numeri già da record della passata edizione”.

Dal Trofeo Lancia alla Pikes Peak - A confermare la centralità dell’evento per gli addetti ai lavori sono le numerose premiazioni e presentazioni: accanto al Trofeo Lancia 2025, spazio alle celebrazioni del Trofeo ACI Vicenza Rally, del Trofeo 112 Abarth Yokohama e del Trofeo N5 di Alfredo De Dominicis, fino al grande show degli Honor Awards di ItaliaRALLY. In programma anche la presentazione del progetto Dakar Classic di R Service e un’auto simbolo come la Osella con cui Simone Faggioli ha vinto la Pikes Peak 2025, oltre alla tradizionale componente “interattiva” fatta di team, piloti, vetture e mostra mercato.

Biasion e la spinta del tricolore, tra beneficenza e sicurezza - Miki Biasion rivendica l’ambizione della sesta edizione: “Sono orgoglioso e felice di annunciare la sesta edizione del nostro Racing Meeting, ancora più grande, ancora più bello con una mostra di auto unica nel suo genere! Per me, mia moglie Paola e tutto il nostro staff è un po’ la nostra Dakar, è un bell’impegno ma che viene ampiamente ripagato dalla passione di tutti gli appassionati che ci vengono a trovare. Vogliamo far riemergere la passione per il motorsport che l’Italia non ha mai dimenticato. Racing Meeting vuole celebrare l’Italia da corsa e celebrare il tricolore nelle competizioni”. Nel programma entra anche la dimensione solidale: “Nella giornata di domenica avremo anche lo show dell’area esterna e i taxi ride di beneficenza a favore della Fondazione Matilde Lorenzi con Raul Marchisio e Alberto Battistolli”. Sul sostegno istituzionale, Luigi Battistolli rimarca: “Noi come ACI abbiamo investito e investiremo molto sulla fiera, ci crediamo ed è fondamentale per il nostro mondo”, mentre Lucrezia Lorenzi chiarisce l’obiettivo: “L’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione dedicata a mia sorella Matilde e ci darà una grossa mano a continuare a spingere per rendere lo sci uno sport ancora più sicuro”.