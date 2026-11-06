Racing Show sul lungomare: Napoli scalda i motori. E il sindaco Manfredi rivela: «Sogniamo la Formula 1»

Sarà mai possibile portare un giorno una prova del Mondiale di Formula 1 a Napoli, su un circuito cittadino da allestire sul lungomare, in quello scenario impareggiabile incorniciato tra il Vesuvio, la Costiera sorrentina, Capri e Posillipo? Dopo l’assegnazione della America’s Cup 2027 e lo straordinario successo delle regate preliminari, l’interrogativo ha cominciato a circolare insistentemente negli ambienti motoristici della città. E oggi, alla vigilia della terza edizione del Napoli Racing Show, evento in programma nel weekend del 27, 28 e 29 novembre, la questione guadagna spazio e credibilità inimmaginabili fino a qualche tempo fa.

Non solo si parla insistentemente di un progetto da portare avanti con convinzione, ma ci si lancia anche in iniziative fantasiose, come la creazione di una maglia azzurra del Napoli con il nome di Kimi Antonelli, da omaggiare al neo campione del mondo di Formula 1 non appena sarà possibile ospitarlo in città con l’obiettivo di farne un testimonial – lui che si è formato sulla vicina pista karting di Sarno – della candidatura di Napoli alla Formula 1.

Sentite cosa ha detto il sindaco Manfredi parlando in pubblico nella sala Giunta del Comune. “Con il Napoli Racing Show l’organizzatore Enzo Rivellini sta facendo un gran lavoro per rilanciare gli sport motoristici a Napoli, che è città di grande tradizione, avendo ospitato un Gran Premio fino agli anni 60, sul circuito di Posillipo. Il sogno – ha detto testualmente il sindaco - è riportare la Formula 1 a Napoli. Non sappiamo se sarà possibile – ha aggiunto - ma il Racing Show rappresenta un piccolo mattone per costruire il progetto di un grande evento. Se non si sogna non si arriva da nessuna parte. Era un sogno anche la Coppa America… “.

Secondo il primo cittadino, dunque, “il sogno di un Gran Premio di Formula 1 in città non è una roba completamente campata in aria, è qualcosa da studiare e seguire, così come è stato fatto per l’America’s Cup. Napoli – ha ricordato Manfredi – è oggi più che mai una città capace di raggiungere qualsiasi traguardo. Siamo avanti anche nella tecnologia, e dopo il top della vela nulla vieta che si raggiunga anche il top nella massima categoria dell’automobilismo. E poi – ha aggiunto ancora il sindaco nella sua sorprendente “discesa in campo” a favore del motorsport - questa è o non è la terra di Nicola Romeo, il grande ingegnere e grande imprenditore fondatore dell’Alfa Romeo?”

Insomma, in occasione della presentazione della terza edizione del Napoli Racing Show si è avuta netta la sensazione che la città di Napoli non intende fermarsi alla grande vela, al Giro d’Italia di ciclismo e a certi allestimenti speciali, come il campo di volley in piazza del Plebiscito. Lo stesso sindaco Manfredi ha ricordato che “si sta lavorando con persone appassionate per arrivare a risultati concreti, come è stato per la Coppa America”. Ma non solo. Lo stesso primo cittadino ha tenuto a ricordare che tra i fiancheggiatori del Napoli Racing Show si è schierato apertamente l’ACI, rappresentato nella conferenza in Comune dal presidente delle 5 delegazioni regionali della Campania, Raffaele de Marco, dal fiduciario regionale Pasquale Cilento e, soprattutto, dal presidente nazionale Geronimo La Russa, collegatosi in videoconferenza da Milano.

Dopo aver ricordato il momento magico dell’automobilismo italiano, con il titolo di campione del mondo conquistato da Kimi Antonelli e l’imminente debutto in Formula 1 di Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì, La Russa ha manifestato tutto il proprio apprezzamento “per i successi di Napoli” e ha rivolto “i migliori auguri per il Racing Show”. Auguri e incoraggiamenti sono arrivati, in videoconferenza, anche dal senatore Claudio Durigon, compagno di partito di Rivellini e grande sostenitore della manifestazione napoletana. “Sono certo – ha detto - che questa terza edizione del Napoli Racing Show possa fare da preludio ad eventi maggiori, dimostrando che la città di Napoli può scaldare il cuore non solo con la grande vela ma anche con le auto da corsa”.

Ma quali saranno le auto da corsa chiamate a dare spettacolo sul circuito del lungomare partenopeo? Per questa terza edizione il numero di partenti è stato limitato a 54 macchine, ma saranno tutte di eccezionale livello, prevalentemente della categoria Gran Turismo, ovvero Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin. Ci sarà pure una Lancia Beta Montecarlo Turbo e sarà dedicato uno spazio anche alle piccole 500 protagoniste abituali dell’Assominicar. Diversi piloti campani, come Vinaccia, Di Mare, Venanzio, si batteranno con le Sport Prototipo, prevalentemente Osella, Nova Proto e Radical. La formula prevede che si gareggi a inseguimento, con tre auto in pista per volta e la “riscoperta” della super pole.

Tra le celebrità al via ci sarà il noto chef di Sant’Agata sui due Golfi Alfonso Iaccarino, al volante di una Peugeot 2.000. Da sempre appassionato di auto e di corse, Don Alfonso, 79 anni, ha rivelato che nel 2027 debutterà nella categoria Sport al volante di una Osella. “Ma intanto mi diverto con la piccola Peugeot” dice, mostrandosi entusiasta della location sul lungomare. “Come ha dimostrato la Coppa America, Napoli è in grado di offrire uno spettacolo unico al mondo. E con le macchine da corsa sarà altrettanto bello”.

Ad arricchire la scena sarà anche una mostra di auto d’epoca, con alcuni pezzi di altissimo livello. Su tutti la Porsche 917-Gulf del 1969 proveniente dal principato di Monaco. Appartenente al collezionista Claudio Roddaro, è uno degli esemplari che tra il 1970 e il 1971 hanno consentito alla Porsche di dominare il Mondiale Marche, imponendosi in gare come 24 Ore di Daytona, 1000 km di Brands Hatch, 1000 km di Monza, 1000 km di Spa-Francorchamps, 6 Ore di Watkins Glen, 1000 km di Zeltweg.

Tra i gioielli del passato non mancherà la Hesketh Formula 1 del pilota napoletano Cosimo Turizio, indomabile gentleman driver tuttora in attività all’età di 85 anni! Con lui il super veterano Antonio Maglione (89 anni a dicembre prossimo), il quale ha partecipato alla conferenza di presentazione del Napoli Racing Show annunciando che il 27 novembre scenderà in pista per una esibizione, sul lungomare napoletano, al volante della monoposto di Formula Junior De Sanctis-Fiat con la quale vinse la gara di Formula Junior disputata a Napoli sul circuito di Posillipo nel 1960. “L’auto – ha confidato Maglione – non è di mia proprietà, appartiene ad un collezionista di Viterbo, l’ingegnere Nicola Venanzi, il quale ha acconsentito ad affidarmela per l’evento napoletano. E proprio per questo ci siamo ritrovati per una prova a Vallelunga, dove mi sono seduto di nuovo nello stretto abitacolo provando una straordinaria emozione. Ma ancora maggiore sarà il batticuore quando la guiderò sul lungomare, sul circuito del Napoli Racing Show”.

Per la terza edizione della manifestazione partenopea – vale la pena ricordarlo – è previsto l’ingresso a pagamento in tribuna (20,00 euro) mentre sarà libero e gratuito l’ingresso nel paddock, dove saranno allestiti stand di concessionari e resi disponibili simulatori di guida. Ma non solo. Alla kermesse motoristica si affiancherà la seconda edizione di Vini e Olii della Magna Grecia, manifestazione collaterale per la quale è previsto un padiglione espositivo con varie specialità delle regioni del Sud Italia (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata). Previste degustazioni guidate e Masterclass AIS, concorsi enologici, il Gran Premio del Gusto, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e l’impegno, in prima linea, dell’assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato. Ad arricchire ulteriormente il programma, convegni su dieta mediterranea e un presidio dell’ASL per visite mediche gratuite e vaccinazioni a bordo del Camper della salute. In serata anche discoteca e, nel gran finale, fuochi d’artificio.