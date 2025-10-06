Rally Legend, la 23ma edizione in archivio con il successo degli spagnoli Victor Serna Carreira e Paula Ramos Torrente

La 23ma edizione del Rally Legend va in archivio con il successo degli spagnoli Victor Serna Carreira e Paula Ramos Torrente che con la Hyundai i20 WRC Plus hanno preceduto i bresciani Luca Pedersoli e Anna Tomasi con un’altra Hyundai staccati di 24”6. Completa il podio l’equipaggio ceco composto da Stepan Vojtech e Michal Ernst con una Citroen C3. Pienamente meritato il successo di Senra Carriera, dominatore delle prime due giornate, quando ha vinto sei delle sette prove in programma.

Nella terza e ultima tappa, Pedersoli è partito alla grande, ma il rivale spagnolo ha saputo difendersi, eccome! Dominio assoluto del francese Simon Jean Joseph che con la Subaru Impreza 555 e Patrik Pivato alle note, ha ricordato le imprese di Colin McRae. Spazio ai piloti sammarinesi nell’Historic. Il vincitore Stefano Rosati ha portato in gara un altro mito come la Talbot Lotus 2.2. Insomma, tre giorni a San Marino spesi molto bene!