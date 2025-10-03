Rallylegend al via a San Marino: si accendono i motori dell'edizione 2025. Ritorna la Lancia 037 di Miki Biasion

Questo fine settimana San Marino è la capitale mondiale del rally. Repubblica di San Marino. Kalle Rovanpera, Stig Blomqvist, Miki Biasion, Gigi Galli, Alister Mc Rae è il parterre de roi che, sul palco di Rallylegend, non ha voluto mancare alla apertura ufficiale di uno degli eventi rally più attesi del mondo. L’entusiasmo che traspariva dalle loro parole è il miglior viatico per l’avvio di Rallylegend numero 23, con la affollata conferenza stampa di presentazione all’interno di Rallylegend Village. Per il Governo della Repubblica di San Marino, hanno portato il loro saluto e l’apprezzamento convinto e concreto Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e Rossano Fabbri, Segretario di Stato all'Industria, Artigianato, Commercio, Ricerca Tecnoondialedlogica, Telecomunicazioni e Sport.

Nel pomeriggio di oggi si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento, con tanti campioni sul palco e i rappresentanti del Governo di San Marino. Dopo le ricognizioni e concluse le verifiche pre-gara, motori accesi nello shakedown, prima dello start in serata della spettacolare “Sprint Legend Race”.

“Rallylegend è evento di vertice del palinsesto sportivo e turistico della Repubblica di San Marino. - è stato il parere condiviso - Attira decine di migliaia di appassionati e promuove il paese nel mondo. È una vetrina internazionale sostenuta da sponsor di alta caratura e curata nei minimi dettagli dai massimi esperti di questo tipo di iniziative. Le istituzioni sammarinesi sono da sempre convintamente a fianco a Rallylegend e ne apprezzano l’organizzazione e l’entusiasmo”.

Interventi, a seguire, di Paolo Valli e Vito Piarulli, che hanno descritto Rallylegend 2025, sottolineando il grande passo avanti per la gestione dell’aspetto della sicurezza, con una “control room” in Direzione Gara a livello del Campionato del Mondo Rally, supporti tecnologici di ultima generazione e impiego di personale altamente qualificato. Tutto in stretta collaborazione con Istituzioni, Gendarmeria, Polizia Civile e Protezione Civile. Con gli aspetti logistici e tecnici illustrati da Mauro Zambelli, Coordinatore Generale e Gianluca Marotta, Direttore di Gara, che ha spiegato co A dare spettacolo oltre 200 equipaggi provenienti da 24 Paesi e alcuni grandi nomi legati al mondo del rally, tra cui Markku Alen, Stig Blomqvist, Tony Fassina e tanti altri.

Protagonista della manifestazione Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally e Ambassador del marchio Eberhard & Co., quest’ultimo Sponsor e Official Timekeeper dell’evento. Al loro fianco Lancia, il marchio più vincente nella storia del rally, con ben 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.