Renault al Viva! Festival: a Locorotondo tra mobilità del futuro e musica elettronica

LOCOROTONDO – Cosa hanno in comune la musica e l’automobile? Entrambe sono in grado di creare connessioni umane. Nel cuore della Valle d’Itria, tra uliveti secolari e borghi sospesi nel tempo, la musica elettronica si fonde con la visione di una mobilità nuova, sostenibile e carica di significato. Renault Italia ha rinnovato per il quarto anno consecutivo la sua presenza al Viva! Festival. Per questa nona edizione la madrina d’eccezione dell’evento è stata una vettura che ha attraversato decenni senza perdere, ieri come oggi, il suo fascino e il suo stile iconico: stiamo parlando della Renault 4 che rivive nella nuovissima R4 E-Tech Electric.

Il Viva! Festival è molto più di un evento musicale. È un laboratorio creativo a cielo aperto, una celebrazione dell’identità contemporanea che prende forma attraverso performance, installazioni, parole e suoni. In questo contesto vibrante, la partnership con Renault assume un valore che si può sintetizzare con l’incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua: quella delle emozioni, della bellezza accessibile, del desiderio di connettere le persone e di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.

Nel corso degli anni, il costruttore francese ha saputo distinguersi per una visione incentrata sul benessere e sulla qualità della vita. Non si tratta semplicemente di costruire automobili, ma di offrire esperienze capaci di suscitare sensazioni profonde, accompagnare trasformazioni, aprire nuove possibilità. È la stessa tensione narrativa che attraversa il Viva! Festival, capace di trasformare ogni sua edizione in un viaggio collettivo all’interno della creatività umana.

Protagonista di questa edizione 2025 è stata la R4 E-Tech Electric, icona reinterpretata con coraggio e spirito visionario. Non si tratta solo di un ritorno di una vettura che ha segnato un’epoca, ma di un atto creativo che rimette in gioco i valori originari di un’auto pensata per essere accessibile, funzionale e libera. La Renault 4 degli anni Sessanta fu una rivoluzione silenziosa: rompeva le convenzioni, parlava a tutti, e prometteva un nuovo modo di viaggiare. La sua versione elettrica raccoglie quell’eredità e la trasporta nel futuro, mantenendo intatto il senso di libertà che l’ha resa celebre.

Il connubio con il festival pugliese è dunque naturale. Entrambi celebrano una libertà che non si esaurisce in uno slogan, ma si traduce in esperienze tangibili: ascoltare un concerto al tramonto tra i trulli, guidare un’auto elettrica tra le strade di Locorotondo, ritrovare sé stessi nel flusso sonoro di un DJ set o nella narrazione intensa di un incontro culturale. La R4 E-Tech Electric diventa così parte integrante del racconto del festival: esposta e disponibile per test drive, è stata al centro di un’esperienza immersiva per accompagnare il pubblico verso la mobilità del futuro.

Sébastien Guigues, Direttore Generale di Renault Italia, ha espresso con chiarezza il senso profondo di questa presenza: «Renault vuole unire le persone, prima ancora dei luoghi; parlare la lingua della bellezza e trasmettere emozioni anche attraverso il design». La mobilità, nelle parole di Guigues, non è più soltanto spostamento, ma relazione: un modo per generare connessioni autentiche, per amplificare il valore del territorio, per raccontare storie, così come fa la musica.

Nel 2025, Viva! Festival si è confermato come uno dei principali appuntamenti della scena musicale internazionale, ma è stato anche uno spazio di riflessione e visione. Gli incontri di Extra! Viva hanno arricchito il programma con voci provenienti dal giornalismo, dall’arte e dalla cultura, allargando la platea del pubblico. Ed è proprio questa capacità di raccontare la complessità contemporanea a rendere ancora più forte il legame con Renault, che della trasformazione e dell’innovazione ha fatto la propria cifra stilistica e il proprio mantra.