Renault celebra i dieci anni del VIVA! Festival: a Locorotondo con la nuova Twingo E-Tech Electric

LOCOROTONDO - Nel cuore della Valle d'Itria, tra uliveti secolari, trulli e borghi che rappresentano i paesaggi della Puglia, il VIVA! Festival ha celebrato il suo decimo anniversario confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti dell'estate italiana dedicati alla musica elettronica, alla cultura contemporanea e alla sperimentazione artistica. Per il quinto anno consecutivo Renault Italia ha scelto di essere Official Partner della manifestazione, rafforzando un legame nato dalla condivisione di valori come creatività, innovazione e desiderio di creare connessioni tra le persone.

Dal 31 luglio al 2 agosto Locorotondo ha accolto migliaia di visitatori richiamati da una line-up internazionale che ha visto alternarsi artisti come Polo & Pan, Giorgio Poi, Birthh, Eva Bloo, Darkside, Sofia Kourtesis, Overmono e Max Cooper, protagonista del tradizionale dj set all'alba che ha chiuso il festival. In questo scenario Renault ha trasformato il proprio spazio in un luogo di incontro dove musica, design e mobilità sostenibile si sono intrecciati in un'esperienza immersiva.

Protagonista assoluta del Renault Village è stata la nuova Twingo E-Tech Electric, scelta dal marchio francese come simbolo della propria visione della mobilità urbana. La city car elettrica, reinterpretazione moderna di un modello che ha segnato la storia dell'automobile europea, ha rappresentato il filo conduttore della presenza Renault al festival grazie al suo carattere giovane, anticonvenzionale e immediatamente riconoscibile.

Accanto all'auto ha attirato l'attenzione dei visitatori anche la grande rana realizzata dall'artista e designer Marcantonio, rifinita nello stesso colore della vettura e caratterizzata da dettagli che richiamano il frontale della nuova Twingo, diventando uno dei soggetti più fotografati dell'intera manifestazione. Il Renault Village ha inoltre ospitato un'area lounge affacciata sul palco principale, spazi dedicati ai videogiochi arcade e al biliardino personalizzati Twingo e un corner riservato alla collezione The Originals.

La presenza del costruttore francese in Puglia è stata anche l'occasione per fare il punto sull'andamento del mercato italiano insieme a Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, che ha tracciato un bilancio positivo del primo anno alla guida della filiale nazionale. Il manager ha evidenziato come il 2026 stia mostrando risultati incoraggianti, con Clio protagonista grazie alle motorizzazioni Full Hybrid e GPL e con la nuova Twingo E-Tech Electric che sta raccogliendo riscontri superiori alle aspettative, superando il traguardo di mille immatricolazioni in Italia nei primi sei mesi di commercializzazione.

Secondo Guigues il percorso di Renault continuerà a essere caratterizzato da un approccio pragmatico alla transizione energetica. La strategia futuREady punta infatti a mettere a disposizione dei clienti una gamma completa composta da motorizzazioni elettriche, Full Hybrid e GPL, lasciando al consumatore la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il futuro della mobilità sarà inevitabilmente sempre più elettrico, ma la diffusione di questa tecnologia dovrà essere accompagnata da politiche di sostegno più efficaci e durature.

Il numero uno di Renault Italia ha ribadito come gli incentivi debbano essere strutturali e non limitati a brevi finestre temporali, sottolineando che: «Fare incentivi come fosse un Black Friday non porta risultati. Servono misure chiare e durature. La vera sfida è rinnovare il parco circolante: sostituire un'auto molto vecchia con un modello moderno, che sia elettrico, ibrido o GPL, significa ottenere un beneficio ambientale concreto». Allo stesso tempo ha ricordato come non esista una risposta unica alle esigenze di mobilità degli automobilisti italiani, evidenziando che chi non dispone della possibilità di ricaricare un'auto a casa o sul posto di lavoro potrebbe trovare più adatte altre tecnologie disponibili nella gamma Renault.

A sintetizzare il significato della presenza Renault al VIVA! Festival sono state le parole dello stesso Guigues: «Siamo felici di confermarci Official Partner del Viva! Festival per il quinto anno consecutivo e di celebrare insieme un traguardo così importante come la decima edizione della manifestazione. Condividiamo gli stessi valori di apertura, creatività e connessione tra le persone che rappresentano da sempre il cuore di questa collaborazione».

“Quest'anno abbiamo scelto di porre al centro della nostra presenza la Twingo E-Tech Electric - ha proseguito Guigues - un modello che interpreta perfettamente lo spirito contemporaneo di Renault: libero, innovativo e capace di creare emozioni autentiche. Come il Viva! Festival, anche Renault guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, con l'ambizione di continuare a costruire esperienze significative per le persone».

Anche quest'anno, dunque, la collaborazione tra Renault e il VIVA! Festival ha dimostrato come l'automobile possa andare oltre il semplice concetto di mobilità per diventare parte di una narrazione più ampio fatto di cultura, innovazione e condivisione. In una cornice unica come quella della Valle d'Itria, la nuova Twingo E-Tech Electric ha rappresentato il simbolo di una mobilità accessibile e contemporanea, tra passato e futuro, capace di dialogare con un pubblico giovane e internazionale senza perdere il legame con un modello che ha scritto pagine importanti della storia Renault.