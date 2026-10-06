Renault Group, offensiva di prodotto al Salone di Parigi con 50 tra auto e concept
Mission Efficiency: meno di 10 kWh per 100 km. Il concept VW segue la XL1 che faceva 100 km con un litro di gasolio
Alfa Romeo, al Salone di Parigi il debutto del concept: unirà design italiano, sportività e piacere di guida
Renault Group e le sue marche arrivano al Salone dell'Auto di Parigi 2026 con una nuova offensiva di prodotto che coinvolgerà 50 tra veicoli, concept-car e demo-car. Dal 12 al 18 ottobre, negli spazi di Porte de Versailles, Renault, Dacia e Alpine presenteranno le principali novità delle rispettive gamme, con un focus sull'elettrificazione e sulle nuove tecnologie. Renault, presente al padiglione 6 con uno stand di 2.500 metri quadrati, svelerà in anteprima mondiale E-Space Concept, prototipo che reinterpreta in chiave elettrica il concetto di «voiture à vivre» e della mobilità familiare.
Accanto alla concept debutterà Renault 8 Gordini Concept, rilettura in chiave elettrica della storica sportiva, mentre la Renault 5 Turbo 3E sarà esposta in una versione fortemente personalizzata. Completeranno la presenza della marca la nuova Megane E-Tech Electric e la serie limitata Rafale Hypnotic. Sempre al padiglione 6 sarà protagonista Dacia, con uno stand di 900 metri quadrati. La marca presenterà per la prima volta la seconda generazione della Spring, ora prodotta in Europa, e il nuovo Striker, crossover del segmento C che amplia la gamma affiancando Bigster.
Debutteranno inoltre nuove motorizzazioni ibride e tribrid, con le prime applicazioni sulle gamme Sandero, Sandero Stepway, Jogger, Duster e Bigster. Alpine porterà invece a Parigi la A110 Sculpture, interpretazione della futura A110 di terza generazione, sviluppata sulla nuova piattaforma Alpine Performance Platform. In mostra anche la concept Alpine PS1, la A290 Collection e la A390 in versione GTS con nuove configurazioni Atelier Alpine. Spazio anche ai veicoli commerciali con Renault Pro+, che presenterà il nuovo Trafic Van E-Tech Electric, dotato di architettura Software-Defined Vehicle e sistema a 800 volt, oltre all'intera gamma di veicoli commerciali e ai nuovi servizi Uptimize dedicati ai clienti professionali.
Il gruppo celebrerà inoltre i 15 anni della collaborazione con i vigili del fuoco, dedicata alla sicurezza stradale e all'efficienza degli interventi di soccorso. Al padiglione 7.1 saranno mostrate tecnologie sviluppate congiuntamente, tra cui QRescue, Fireman Access e Rescue Seat, oltre a dimostrazioni dal vivo delle tecniche di estrazione delle vittime dagli incidenti. Sarà presentato, infine, anche Vision 4rescue, ecosistema di soluzioni connesse per migliorare il coordinamento dei servizi di emergenza.