Renault Group, offensiva di prodotto al Salone di Parigi con 50 tra auto e concept

Renault Group e le sue marche arrivano al Salone dell'Auto di Parigi 2026 con una nuova offensiva di prodotto che coinvolgerà 50 tra veicoli, concept-car e demo-car. Dal 12 al 18 ottobre, negli spazi di Porte de Versailles, Renault, Dacia e Alpine presenteranno le principali novità delle rispettive gamme, con un focus sull'elettrificazione e sulle nuove tecnologie. Renault, presente al padiglione 6 con uno stand di 2.500 metri quadrati, svelerà in anteprima mondiale E-Space Concept, prototipo che reinterpreta in chiave elettrica il concetto di «voiture à vivre» e della mobilità familiare.

Accanto alla concept debutterà Renault 8 Gordini Concept, rilettura in chiave elettrica della storica sportiva, mentre la Renault 5 Turbo 3E sarà esposta in una versione fortemente personalizzata. Completeranno la presenza della marca la nuova Megane E-Tech Electric e la serie limitata Rafale Hypnotic. Sempre al padiglione 6 sarà protagonista Dacia, con uno stand di 900 metri quadrati. La marca presenterà per la prima volta la seconda generazione della Spring, ora prodotta in Europa, e il nuovo Striker, crossover del segmento C che amplia la gamma affiancando Bigster.

Debutteranno inoltre nuove motorizzazioni ibride e tribrid, con le prime applicazioni sulle gamme Sandero, Sandero Stepway, Jogger, Duster e Bigster. Alpine porterà invece a Parigi la A110 Sculpture, interpretazione della futura A110 di terza generazione, sviluppata sulla nuova piattaforma Alpine Performance Platform. In mostra anche la concept Alpine PS1, la A290 Collection e la A390 in versione GTS con nuove configurazioni Atelier Alpine. Spazio anche ai veicoli commerciali con Renault Pro+, che presenterà il nuovo Trafic Van E-Tech Electric, dotato di architettura Software-Defined Vehicle e sistema a 800 volt, oltre all'intera gamma di veicoli commerciali e ai nuovi servizi Uptimize dedicati ai clienti professionali.

Il gruppo celebrerà inoltre i 15 anni della collaborazione con i vigili del fuoco, dedicata alla sicurezza stradale e all'efficienza degli interventi di soccorso. Al padiglione 7.1 saranno mostrate tecnologie sviluppate congiuntamente, tra cui QRescue, Fireman Access e Rescue Seat, oltre a dimostrazioni dal vivo delle tecniche di estrazione delle vittime dagli incidenti. Sarà presentato, infine, anche Vision 4rescue, ecosistema di soluzioni connesse per migliorare il coordinamento dei servizi di emergenza.