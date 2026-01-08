Renault, per essere protagonista al Salone di Bruxelles 2026 punta su Clio e Twingo

Renault sarà presente al Salone dell'Auto di Bruxelles 2026 con una selezione di modelli che rappresentano la strategia di rinnovamento e di elettrificazione del marchio. Al centro dello stand, all'interno di un cubo espositivo, saranno presentate Nuova Renault Clio e Nuova Renault Twingo, due anteprime per il pubblico belga. Accanto alle novità, Renault esporrà anche Renault 5 E-Tech electric e Renault 4 E-Tech electric, modelli lanciati rispettivamente nel 2024 e nel 2025, che completano l'offerta 100% elettrica del segmento B. Il Salone sarà inoltre l'occasione per mostrare le evoluzioni stilistiche e tecnologiche delle gamme Captur, Symbioz, Austral, Espace e Rafale. Lo stand includerà anche Renault 5 Turbo 3E, omaggio contemporaneo ed elettrico alla storica Renault 5 Turbo degli anni Ottanta, reinterpretata in chiave moderna.

Nuova Renault Clio, giunta alla sesta generazione, prosegue invece una storia iniziata nel 1990. Svelata in anteprima al Salone IAA di Monaco, la nuova Clio presenta un design profondamente rinnovato, un'efficienza migliorata e un contenuto tecnologico più avanzato, in linea con il nuovo linguaggio stilistico Renault. Con Twingo E-Tech electric, Renault rilancia poi uno dei suoi modelli più iconici nel cuore della mobilità urbana elettrica. Proposta con un prezzo di partenza di 19.500 euro, la nuova Twingo promette di mantenere lo spirito del modello originale del 1993, adattandolo alle esigenze attuali in termini di sostenibilità, semplicità d'uso e tecnologia.